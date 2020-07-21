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Испания получит 140 млрд евро из фонда восстановления экономики ЕС
Испания получит 140 миллиардов из фонда восстановления экономики Европы, который был согласован на саммите ЕС в Брюсселе, заявил премьер страны Педро Санчес. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:04
педро санчес
саммит ес в брюсселе
испания
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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педро санчес, саммит ес в брюсселе, испания, в мире

Испания получит 140 млрд евро из фонда восстановления экономики ЕС

12:04 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Испания получит 140 миллиардов из фонда восстановления экономики Европы, который был согласован на саммите ЕС в Брюсселе, заявил премьер страны Педро Санчес.
Ранее европейские лидеры по итогам саммита достигли соглашения об общем бюджете на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро и плане восстановления экономики в 750 миллиардов евро.
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"Что касается Испании, наша страна сможет получить около 140 миллиардов евро в ближайшие шесть лет. Чтобы вы имели представление, мы говорим о 11% испанского ВВП в 2019 году. Из этих 140 миллиардов, 72,7 миллиарда будут в виде субсидий. Остальное в виде кредитов", - сообщил Санчес на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров.
Испанский премьер назвал достигнутое соглашение "историческим" и новым "планом Маршалла" для того, чтобы "дать в первую очередь ответ на кризис COVID-19". "Европа столкнулась с историческим вызовом и смогла ответить историческим соглашением", - заявил он.
В ночь на вторник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов - как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" - Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия - конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро - как субсидии, 360 миллиардов - как займы.
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