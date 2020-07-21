Испания получит 140 млрд евро из фонда восстановления экономики ЕС

"Что касается Испании, наша страна сможет получить около 140 миллиардов евро в ближайшие шесть лет. Чтобы вы имели представление, мы говорим о 11% испанского ВВП в 2019 году. Из этих 140 миллиардов, 72,7 миллиарда будут в виде субсидий. Остальное в виде кредитов", - сообщил Санчес на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров.