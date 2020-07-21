https://ria.ru/20200721/1574639642.html
Испания получит 140 млрд евро из фонда восстановления экономики ЕС
Испания получит 140 миллиардов из фонда восстановления экономики Европы, который был согласован на саммите ЕС в Брюсселе, заявил премьер страны Педро Санчес. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:04
2020-07-21T12:04
педро санчес
саммит ес в брюсселе
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_109770bd109fba248bf643f05757964e.jpg
https://ria.ru/20200721/1574626362.html
https://ria.ru/20200721/1574633025.html
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_109770bd109fba248bf643f05757964e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_251c4a15dde11ef3cc71cddfc3e41ab6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_935:0:2982:2047_1400x0_80_0_0_099f7eb00d4b23e71af0f5a4352da295.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
педро санчес, саммит ес в брюсселе, испания, в мире
БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости.
Испания получит 140 миллиардов из фонда восстановления экономики Европы, который был согласован на саммите ЕС в Брюсселе, заявил премьер страны Педро Санчес
.
Ранее европейские лидеры по итогам саммита достигли соглашения об общем бюджете на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро и плане восстановления экономики в 750 миллиардов евро.
"Что касается Испании, наша страна сможет получить около 140 миллиардов евро в ближайшие шесть лет. Чтобы вы имели представление, мы говорим о 11% испанского ВВП в 2019 году. Из этих 140 миллиардов, 72,7 миллиарда будут в виде субсидий. Остальное в виде кредитов", - сообщил Санчес на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров.
Испанский премьер назвал достигнутое соглашение "историческим" и новым "планом Маршалла" для того, чтобы "дать в первую очередь ответ на кризис COVID-19". "Европа столкнулась с историческим вызовом и смогла ответить историческим соглашением", - заявил он.
В ночь на вторник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС
, который длился с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов - как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" - Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия - конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро - как субсидии, 360 миллиардов - как займы.