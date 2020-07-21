Беглов поручил договориться с Роспотребнадзором об открытии ТЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил чиновникам Смольного обеспечить открытие торговых центров 27 июля.
"Сегодня или завтра берите билет, поезжайте в Москву, в Роспотребнадзор, если вы не можете с местным договориться и доказать, что мы можем открыть торговые центры и рестораны. И привезите мне в четверг, самое позднее, в пятницу, решение. Не договоритесь, я сам поеду. Нужно сделать все, чтобы торговые центры и стационарные рестораны были открыты в понедельник", - заявил Беглов во время заседания правительства вице-губернатору Евгению Елину.
Беглов подчеркнул, что Петербург больше всех заинтересован в открытии предприятий. "У нас во время пика эпидемии многие бизнесмены помогали городу, а некоторые отдельные олигархи отлеживались на виллах и ничем городу не помогли, а сегодня делают разные политические заявления, тем самым получают помощь от города… Мы должны занять жесткую позицию, чтобы отстаивать интересы бизнеса нашего города", - подчеркнул Беглов.
Елин ответил, что критика учтена, и торговые центры будут открыты в понедельник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.