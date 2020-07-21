Беглов поручил договориться с Роспотребнадзором об открытии ТЦ

Беглов подчеркнул, что Петербург больше всех заинтересован в открытии предприятий. "У нас во время пика эпидемии многие бизнесмены помогали городу, а некоторые отдельные олигархи отлеживались на виллах и ничем городу не помогли, а сегодня делают разные политические заявления, тем самым получают помощь от города… Мы должны занять жесткую позицию, чтобы отстаивать интересы бизнеса нашего города", - подчеркнул Беглов.