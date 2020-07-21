Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574638684.html
Беглов поручил договориться с Роспотребнадзором об открытии ТЦ
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил чиновникам Смольного обеспечить открытие торговых центров 27 июля. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евгений елин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156091/67/1560916749_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0719d7491ac4ee17dfcbf4574b1e33a3.jpg
https://ria.ru/20200720/1574601378.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156091/67/1560916749_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0719d7491ac4ee17dfcbf4574b1e33a3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156091/67/1560916749_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4db377bb90761b323b13a9bc8591163b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156091/67/1560916749_182:0:2230:2048_1400x0_80_0_0_5d1378618c94410d451e827f39fb20b4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений елин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов поручил договориться с Роспотребнадзором об открытии ТЦ

11:52 21.07.2020
797
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил чиновникам Смольного обеспечить открытие торговых центров 27 июля.
"Сегодня или завтра берите билет, поезжайте в Москву, в Роспотребнадзор, если вы не можете с местным договориться и доказать, что мы можем открыть торговые центры и рестораны. И привезите мне в четверг, самое позднее, в пятницу, решение. Не договоритесь, я сам поеду. Нужно сделать все, чтобы торговые центры и стационарные рестораны были открыты в понедельник", - заявил Беглов во время заседания правительства вице-губернатору Евгению Елину.
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
20 июля, 15:25Распространение нового коронавируса
В Петербурге выделили дополнительные средства на выплаты медикам
Беглов подчеркнул, что Петербург больше всех заинтересован в открытии предприятий. "У нас во время пика эпидемии многие бизнесмены помогали городу, а некоторые отдельные олигархи отлеживались на виллах и ничем городу не помогли, а сегодня делают разные политические заявления, тем самым получают помощь от города… Мы должны занять жесткую позицию, чтобы отстаивать интересы бизнеса нашего города", - подчеркнул Беглов.
Елин ответил, что критика учтена, и торговые центры будут открыты в понедельник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
141030
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений ЕлинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин утвердил цели по росту ВВП
Сотрудники правоохранительных органов Украины в Луцке
В Луцке возбудили уголовное дело в связи с захватом заложников
Сотрудники правоохранительных органов Украины в Луцке
Глава МВД Украины вылетел в Луцк, где захвачены заложники
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В МВД Украины сообщили подробности захвата заложников в Луцке
Здание посольства Австрии в Москве
Посольство Австрии в России не имеет данных об экс-менеджере Wirecard
Президент РФ Владимир Путин
Путин утвердил национальные цели в сфере инвестиций
Кадр из сериала Сваты
Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 72
Вадимир Исаков
Главный инспектор Минобороны награжден орденом Александра Невского
Вечный огонь в Парке Победы
В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
Президент РФ Владимир Путин
Путин обозначил цели по экспорту несырьевых товаров
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что контролирует ситуацию с захватом заложников в Луцке
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
Девочка мерзнет в тени
Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
Актер Андрей Сиротин
Актер Андрей Сиротин умер в 34 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
00:59Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
00:55Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
00:52Возможный сообщник захватчика заложников в Луцке помогает следствию
00:44Трамп: ситуация с COVID-19 в США, вероятно, ухудшится перед улучшением
00:42Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год
Лента новостейМолния