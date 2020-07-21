Глава МВД Украины вылетел в Луцк, где захвачены заложники

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк в связи с захватом заложников для координации действий, заявил его заместитель Антон Геращенко.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших в данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.