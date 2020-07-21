https://ria.ru/20200721/1574638540.html
Глава МВД Украины вылетел в Луцк, где захвачены заложники
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк в связи с захватом заложников для координации действий, заявил его заместитель Антон... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:50
2020-07-21T12:13
захват заложников в луцке
ситуация на украине
мвд украины
в мире
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https://ria.ru/20200721/1574639135.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложников в луцке, ситуация на украине, мвд украины, в мире