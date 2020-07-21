https://ria.ru/20200721/1574638408.html
Путин утвердил цели по качеству общего образования
Россия в рамках национальных целей должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, говорится в тексте указа президента России... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:48
2020-07-21T12:32
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сн_образование
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Россия в рамках национальных целей должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, говорится в тексте указа президента России Владимира Путина
"О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года", который приводит пресс-служба Кремля.
"В рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов"... вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования", - отмечается в указе.
Также среди целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей к 2030 году, значится формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, "основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся", а также обеспечение присутствия РФ в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.
Также речь идет об увеличении доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью или вовлеченных в деятельность таких организаций, до 15%. Кроме этого, необходимо обеспечить увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.