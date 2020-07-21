Путин утвердил цели по качеству общего образования

"В рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов"... вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования", - отмечается в указе.

Также среди целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей к 2030 году, значится формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, "основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся", а также обеспечение присутствия РФ в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.