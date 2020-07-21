https://ria.ru/20200721/1574636632.html
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:30
2020-07-21T15:49
москва
воронежская область
ханты-мансийский ао
краснодарский край
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570923080_0:124:2981:1801_1400x0_80_0_0_31fa1b952984e9cf4df881d8c521df12.jpg
https://ria.ru/20200603/1572395716.html
Двадцатый трест
Вроде бы страна одна , а на деле как будто страна поделена на какие то княжества - Московия , где народ буквально жирует , и Питер , ну ещё Краснодарский край не плохо живёт , остальные борятся за выживание .
96
Весёлый Гений
Странный рейтинг. Северный Климат Санкт-Петербурга оценили в 5,5 то есть на одном уровне с южной Воронежской область. Но в Воронежской области растут арбузы, дыни, абрикосы, виноград а в Питере нет.
54
19
москва
воронежская область
ханты-мансийский ао
краснодарский край
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570923080_0:124:2981:1801_1400x0_80_0_0_31fa1b952984e9cf4df881d8c521df12.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570923080_250:0:2981:2048_1400x0_80_0_0_838f0c41fcab085e295eafa430707823.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570923080_914:0:2962:2048_1400x0_80_0_0_3dd863cd611a4f957594ef67f0e0d608.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, воронежская область, ханты-мансийский ао, краснодарский край, санкт-петербург, общество