Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Худшими регионами для жизни издание посчитало Калмыкию, Еврейскую АО, Алтай, Карачаево-Черкесию и Тыву.

При составлении индекса качества жизни учитывались такие показатели, как уровень покупательной способности, доступность жилья, уровень накоплений, обеспеченность врачами и педагогами, климатическая зона и другие.