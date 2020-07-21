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Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:49
москва
воронежская область
ханты-мансийский ао
краснодарский край
санкт-петербург
общество
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570923080_0:124:2981:1801_1400x0_80_0_0_31fa1b952984e9cf4df881d8c521df12.jpg
https://ria.ru/20200603/1572395716.html
Вроде бы страна одна , а на деле как будто страна поделена на какие то княжества - Московия , где народ буквально жирует , и Питер , ну ещё Краснодарский край не плохо живёт , остальные борятся за выживание .
96
Странный рейтинг. Северный Климат Санкт-Петербурга оценили в 5,5 то есть на одном уровне с южной Воронежской область. Но в Воронежской области растут арбузы, дыни, абрикосы, виноград а в Питере нет.
54
19
москва
воронежская область
ханты-мансийский ао
краснодарский край
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570923080_0:124:2981:1801_1400x0_80_0_0_31fa1b952984e9cf4df881d8c521df12.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, воронежская область, ханты-мансийский ао, краснодарский край, санкт-петербург, общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

11:30 21.07.2020 (обновлено: 15:49 21.07.2020)
30184
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМолодые люди на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Молодые люди на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
На втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область. Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.
В десятку также вошли Краснодарский край, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО, Нижегородская и Свердловская области.
Худшими регионами для жизни издание посчитало Калмыкию, Еврейскую АО, Алтай, Карачаево-Черкесию и Тыву.
При составлении индекса качества жизни учитывались такие показатели, как уровень покупательной способности, доступность жилья, уровень накоплений, обеспеченность врачами и педагогами, климатическая зона и другие.
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Обсудить 19
МоскваВоронежская областьХанты-Мансийский АОКраснодарский крайСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Вроде бы страна одна , а на деле как будто страна поделена на какие то княжества - Московия , где народ буквально жирует , и Питер , ну ещё Краснодарский край не плохо живёт , остальные борятся за выживание .
21 июля, 12:41
Двадцатый трест
64115223
Странный рейтинг. Северный Климат Санкт-Петербурга оценили в 5,5 то есть на одном уровне с южной Воронежской область. Но в Воронежской области растут арбузы, дыни, абрикосы, виноград а в Питере нет.
21 июля, 16:49
Весёлый Гений
5121000
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