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Глава заксобрания Петербурга награжден орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского председателя заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, соответствующий документ... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:09
александр невский
владимир путин
санкт-петербург
общество
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александр невский, владимир путин, санкт-петербург, общество

Глава заксобрания Петербурга награжден орденом Александра Невского

11:09 21.07.2020
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© РИА Новости / Игорь РуссакВячеслав Макаров
Вячеслав Макаров
© РИА Новости / Игорь Руссак
Вячеслав Макаров. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского председателя заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить... Макарова Вячеслава Серафимовича - председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга", - говорится в указе.
Макаров, которому в мае исполнилось 65 лет, является председателем законодательного собрания Санкт-Петербурга с декабря 2011 года.
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Александр НевскийВладимир ПутинСанкт-ПетербургОбщество
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