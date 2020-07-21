https://ria.ru/20200721/1574634457.html
Глава заксобрания Петербурга награжден орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского председателя заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, соответствующий документ... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:09
2020-07-21T11:09
александр невский
владимир путин
санкт-петербург
общество
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https://ria.ru/20200721/1574634106.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр невский, владимир путин, санкт-петербург, общество