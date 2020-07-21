https://ria.ru/20200721/1574634106.html
Путин наградил Эдуарда Росселя орденом Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин наградил члена Совета Федерации, бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя орденом Александра Невского за большой... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:04
2020-07-21T11:04
россия
александр невский
совет федерации рф
эдуард россель
свердловская область
общество
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россия
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр невский, совет федерации рф, эдуард россель, свердловская область, общество