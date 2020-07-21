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Путин наградил Эдуарда Росселя орденом Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин наградил члена Совета Федерации, бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя орденом Александра Невского за большой... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:04
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александр невский
совет федерации рф
эдуард россель
свердловская область
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россия, александр невский, совет федерации рф, эдуард россель, свердловская область, общество

Путин наградил Эдуарда Росселя орденом Александра Невского

11:04 21.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Эдуард Россель
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил члена Совета Федерации, бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя орденом Александра Невского за большой вклад в развитие парламентаризма.
Указ президента РФ о награждении государственными наградами Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Александра Невского Росселя Эдуарда Эргартовича - члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Свердловской области, члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам", - говорится в указе президента.
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РоссияАлександр НевскийСовет Федерации РФЭдуард РоссельСвердловская областьОбщество
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