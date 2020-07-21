Путин наградил Эдуарда Росселя орденом Александра Невского

"За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Александра Невского Росселя Эдуарда Эргартовича - члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Свердловской области, члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам", - говорится в указе президента.