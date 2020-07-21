В России за сутки выявили 5842 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В России число заболевших COVID-19 второй день подряд составляет менее шести тысяч — 5842. Умерли 153 человека, выписались 8782, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве (602), Ханты-Мансийском автономном округе (228) и Свердловской области (227). У 24,2% нет симптомов.
Накануне сообщалось о 5940 новых инфицированных и 85 жертвах. Всего с начала эпидемии в стране выявили 783 328 случаев, из них 562 384 человека уже поправились, 12 580 скончались.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 14,3 миллиона больных COVID-19, около 600 тысяч погибли. Максимальное число заразившихся, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — в Соединенных Штатах, Бразилии и Индии. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Перу, Мексика, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Саудовская Аравия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.