В России за сутки выявили 5842 случая заражения коронавирусом

Больше всего новых пациентов в Москве (602), Ханты-Мансийском автономном округе (228) и Свердловской области (227). У 24,2% нет симптомов.

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Накануне сообщалось о 5940 новых инфицированных и 85 жертвах. Всего с начала эпидемии в стране выявили 783 328 случаев, из них 562 384 человека уже поправились, 12 580 скончались.