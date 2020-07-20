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В России за сутки выявили 5940 случаев заражения коронавирусом
В России число заболевших COVID-19 за стуки впервые с 29 апреля выросло меньше чем на шесть тысяч человек — 5940, сообщили в оперативном штабе. Умерли 85... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В России за сутки выявили 5940 случаев заражения коронавирусом

11:02 20.07.2020 (обновлено: 11:49 20.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
Фельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В России число заболевших COVID-19 за стуки впервые с 29 апреля выросло меньше чем на шесть тысяч человек — 5940, сообщили в оперативном штабе. Умерли 85 пациентов, выписались 3258.
У 26,2% болезнь протекает без симптомов. Больше всего новых инфицированных по-прежнему в Москве (578), Ханты-Мансийском автономном округе (236) и Свердловской области (234). При этом столица и Подмосковье демонстрируют наименьшие темпы прироста — 0,2%
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Накануне сообщалось о 6109 новых пациентах и 95 жертвах заболевания. Всего с начала эпидемии в стране выявили 777 486 случаев, из них 553 602 человек уже поправились, 12 427 скончались.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 14 миллионов больных COVID-19, как минимум 597 тысяч погибли. Максимальное число заразившихся, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — в Соединенных Штатах, Бразилии и Индии. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Перу, Мексика, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Саудовская Аравия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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20 июля, 11:15
Von Stirliz
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