В России за сутки выявили 5940 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В России число заболевших COVID-19 за стуки впервые с 29 апреля выросло меньше чем на шесть тысяч человек — 5940, сообщили в оперативном штабе. Умерли 85 пациентов, выписались 3258.
У 26,2% болезнь протекает без симптомов. Больше всего новых инфицированных по-прежнему в Москве (578), Ханты-Мансийском автономном округе (236) и Свердловской области (234). При этом столица и Подмосковье демонстрируют наименьшие темпы прироста — 0,2%
Накануне сообщалось о 6109 новых пациентах и 95 жертвах заболевания. Всего с начала эпидемии в стране выявили 777 486 случаев, из них 553 602 человек уже поправились, 12 427 скончались.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 14 миллионов больных COVID-19, как минимум 597 тысяч погибли. Максимальное число заразившихся, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — в Соединенных Штатах, Бразилии и Индии. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Перу, Мексика, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Саудовская Аравия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.