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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 153 человека с коронавирусом
За сутки в России умерли 153 человека с коронавирусом, за все время - 12 580, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:47
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коронавирус в россии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, красноярский край, санкт-петербург

В России за сутки умерли 153 человека с коронавирусом

10:47 21.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 153 человека с коронавирусом, за все время - 12 580, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 153 летальных случаев... За весь период по России умерло 12 580 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 27 человек умерли в Санкт-Петербурге, 17 - в Москве, 16 - в Красноярском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
38280200
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваКрасноярский крайСанкт-Петербург
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