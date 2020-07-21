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Эсеры разработали проект об индексации пенсий в соответствии с инфляцией
Депутаты "Справедливой России" внесут во вторник в Госдуму законопроект об обязательной ежегодной индексации пенсий на величину не ниже инфляции для всех видов... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:45
дмитрий ионин
справедливая россия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
дмитрий ионин, справедливая россия, общество

Эсеры разработали проект об индексации пенсий в соответствии с инфляцией

10:45 21.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" внесут во вторник в Госдуму законопроект об обязательной ежегодной индексации пенсий на величину не ниже инфляции для всех видов пенсий, в том числе работающим пенсионерам, копия документов есть у РИА Новости.
Отмечается, что законопроект направлен на реализацию положения Конституции РФ об осуществлении индексации пенсий не реже одного раза в год.
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"Указанная новелла, предлагаемая к реализации в законопроекте, направленная на установление индексации пенсий не реже одного раза в год, также устанавливает размер такой индексации на величину не менее величины роста потребительских цен (инфляции) за предыдущий год и охватывает все виды пенсий, предусмотренные действующим законодательством", - говорится в пояснительной записке (есть у РИА Новости).
Как пояснил РИА Новости один из авторов инициативы депутат Дмитрий Ионин, во фракции законопроект уже одобрен.
"Важная норма, которую мы хотим там закрепить - индексации всем, в том числе - работающим пенсионерам. Им, к сожалению, последние годы замораживали пенсионные выплаты, теперь это противоречит нормам конституции", - пояснил Ионин.
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