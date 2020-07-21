Эсеры разработали проект об индексации пенсий в соответствии с инфляцией

Отмечается, что законопроект направлен на реализацию положения Конституции РФ об осуществлении индексации пенсий не реже одного раза в год.

"Указанная новелла, предлагаемая к реализации в законопроекте, направленная на установление индексации пенсий не реже одного раза в год, также устанавливает размер такой индексации на величину не менее величины роста потребительских цен (инфляции) за предыдущий год и охватывает все виды пенсий, предусмотренные действующим законодательством", - говорится в пояснительной записке (есть у РИА Новости).