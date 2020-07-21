Мужчина захватил автобус с заложниками в украинском Луцке

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Волынской области.
#Луцьк: У центрі міста чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю— МВС України (@MVS_UA) July 21, 2020
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Злоумышленник вооружен и имеет при себе взрывное устройство. Он сам позвонил в полицию, представился "Максимом Плохим" и сообщил, что автобус заминирован.
"В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", — сообщили представители полиции на Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время захвата заложников были слышны выстрелы. Автобус поврежден.
Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що...Опубликовано Володимиром Зеленським Вторник, 21 июля 2020 г.
Информации о пострадавших в данный момент нет. Также не сообщается, предъявил ли мужчина какие-либо требования.
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