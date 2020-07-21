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Мужчина захватил автобус с заложниками в украинском Луцке
Вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Волынской области. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:47
волынская область
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Шел 7 год счастливой жизни на Украине после освобождения от гнета и террании России. Обычные граждане значительно стали жить "богаче" и могут позволить себе в разы больше чем до 2014 года. Олигархи же согласно Форбс значительно обеднели за 6 лет. Наступила полная свобода слова, не то что раньше, за иную идеологию от нац корпуса стреляли, били, сажали. Свобода и благополучие 7 год по всем направлениям. Поклонники Навального тоже мечтают по замку Януковича походить и подобную райсткую жизнь подарить.
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волынская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
волынская область, ситуация на украине, украина, в мире

Мужчина захватил автобус с заложниками в украинском Луцке

10:41 21.07.2020 (обновлено: 11:47 21.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Волынской области.
Злоумышленник вооружен и имеет при себе взрывное устройство. Он сам позвонил в полицию, представился "Максимом Плохим" и сообщил, что автобус заминирован.
"В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", — сообщили представители полиции на Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время захвата заложников были слышны выстрелы. Автобус поврежден.

Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що...

Опубликовано Володимиром Зеленським Вторник, 21 июля 2020 г.
Информации о пострадавших в данный момент нет. Также не сообщается, предъявил ли мужчина какие-либо требования.
Машина патрульной полиции Украины
6 января 2019, 14:48
На Украине вооруженные люди в масках напали на игорный салон
4172626510
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Волынская областьСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Требует шмат сала размером с ковер самолет кружевные труселя и безвиз до Европы
21 июля, 11:13
Махмуд Иванов
8330014
Шел 7 год счастливой жизни на Украине после освобождения от гнета и террании России. Обычные граждане значительно стали жить "богаче" и могут позволить себе в разы больше чем до 2014 года. Олигархи же согласно Форбс значительно обеднели за 6 лет. Наступила полная свобода слова, не то что раньше, за иную идеологию от нац корпуса стреляли, били, сажали. Свобода и благополучие 7 год по всем направлениям. Поклонники Навального тоже мечтают по замку Януковича походить и подобную райсткую жизнь подарить.
21 июля, 11:26
ИШИван Широн
21120014
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