Мужчина захватил автобус с заложниками в украинском Луцке

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Волынской области

#Луцьк: У центрі міста чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю



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Злоумышленник вооружен и имеет при себе взрывное устройство. Он сам позвонил в полицию, представился "Максимом Плохим" и сообщил, что автобус заминирован.

"В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", — сообщили представители полиции на Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время захвата заложников были слышны выстрелы. Автобус поврежден.

Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що... Опубликовано Володимиром Зеленським Вторник, 21 июля 2020 г.