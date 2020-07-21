В Ленинградской области внука заподозрили в случайном убийстве дедушки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Молодой человек 17 лет подозревается в случайном убийстве своего дедушки во время стрельбы по мишени из пневматического ружья в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
"В Ленинградской области внук подозревается в причинении смерти по неосторожности своему дедушке", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в палаточном лагере на берегу Суходольского озера вблизи поселка Портовое Приозерского района. "Пятидесятидевятилетний мужчина обучал внука стрельбе из принадлежащего ему пневматического ружья, рассказывая об оружии. Во время стрельбы по мишени внук по неосторожности произвел выстрел в сторону дедушки, в результате чего мужчина получил ранение", - сказано в сообщении.
Пострадавший скончался в присутствии прибывшей бригады скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".