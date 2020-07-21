В Ленинградской области внука заподозрили в случайном убийстве дедушки

По данным пресс-службы, инцидент произошел в палаточном лагере на берегу Суходольского озера вблизи поселка Портовое Приозерского района. "Пятидесятидевятилетний мужчина обучал внука стрельбе из принадлежащего ему пневматического ружья, рассказывая об оружии. Во время стрельбы по мишени внук по неосторожности произвел выстрел в сторону дедушки, в результате чего мужчина получил ранение", - сказано в сообщении.