Во Владимирской области выявили 37 новых случаев коронавируса за сутки

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 21 июля 2020 года лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрированы 5298 случаев заболевания", - говорится в сообщении.