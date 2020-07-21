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Религия и мировоззрение
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Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Богородицы
Русская православная церковь во вторник отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:03
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РИА Новости
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353
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Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Богородицы

10:03 21.07.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковКазанская икона Божией Матери, привезенная в Москву из Казанского собора Санкт-Петербурга
Казанская икона Божией Матери, привезенная в Москву из Казанского собора Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Русская православная церковь во вторник отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России. Божественную литургию в знаменитом Казанском кафедральном соборе северной столицы совершит в этот день митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
По преданию, вскоре после взятия Казанского ханства Иваном Грозным, в 1579 году после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище, и 21 июля в указанном месте на глубине около метра действительно нашли икону. По одной из версий, ее еще при мусульманском правлении зарыл там кто-то из христиан, скрывавших свою веру.
Верующие крестным ходом перенесли образ в ближайшую Никольскую церковь, а оттуда - в Благовещенский собор Казани, а на месте его обретения впоследствии по приказу царя построили Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала та самая Матрона, благодаря которой нашли икону.
Список с Казанской иконы отправили в Москву царю Ивану Грозному. К XIX веку она стала в России любимой и почитаемой не меньше, чем древние Владимирская и Смоленская. Ей были посвящены сотни храмов и монастырей, в Казани императрица Екатерина II украсила оклад иконы своей бриллиантовой короной.
"Икона, найденная в Казани на пепелище, через явление Богоматери 12-летней отроковице, стала символом страны. Эта икона притягивала к себе взоры наших благочестивых предков всякий раз, когда сгущались тучи над отечеством", - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в одной из своих проповедей на праздник Казанской иконы.
Двадцать первого июля по новому стилю церковью было установлено празднование в честь явления Казанской иконы Божией матери. Кроме того, день Казанской иконы отмечается 4 ноября - в память об избавлении Москвы и России от поляков в 1612 году. С победой народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, положившей конец Смутному времени, связан и День народного единства. Этот государственный праздник отмечается 4 ноября ежегодно с 2005 года.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в храме святого пророка Илии в Краснодаре во время литургии и освящения иконы Божией Матери Казанская
08:00Религия и мировоззрение
"Их больше 50". Почему оригинал Казанской иконы до сих пор не найден
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеДмитрий ПожарскийЕкатерина IIМоскваКазаньОбщество
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"Их больше 50". Почему оригинал Казанской иконы до сих пор не найден
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