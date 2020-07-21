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В Приамурье умер еще один медработник с коронавирусом
Второй медик скончался в Амурской области от осложнений, вызванных коронавирусом, погибла врач Магдагачинской больницы, сообщила и. о. министра здравоохранения... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:49
2020-07-21T09:49
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василий орлов
амурская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий орлов, амурская область, благовещенск
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости.
Второй медик скончался в Амурской области
от осложнений, вызванных коронавирусом, погибла врач Магдагачинской больницы, сообщила и. о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
10 июля сообщил, что скончался врач-кардиолог станции скорой помощи Благовещенска
Андрей Котенков, в анамнезе у мужчины был COVID-19, вдове и матери погибшего из областного бюджета выплатили 1 миллион рублей.
"Вчера в амурском здравоохранении случилась еще одна трагедия: от осложнений, вызванных COVID-19, погибла доктор из Магдагачинской больницы", - сказала и. о. министра, чьи слова приводит пресс-служба минздрава региона.
Леонтьева добавила, что правительство области проводит "колоссальную работу, для того чтобы сделать труд медработников в условиях эпидемии максимально безопасным", а заболевшие медики "получают полноценное лечение и реабилитацию".
Всего в регионе выявлено 2451 случай COVID-19, 1323 человека выписаны из больниц с выздоровлением, 35 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.