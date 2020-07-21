Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574629427.html
В Приамурье умер еще один медработник с коронавирусом
Второй медик скончался в Амурской области от осложнений, вызванных коронавирусом, погибла врач Магдагачинской больницы, сообщила и. о. министра здравоохранения... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
василий орлов
амурская область
благовещенск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
амурская область
благовещенск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_43:0:2774:2048_1400x0_80_0_0_9120523990f42b99632d17408f4a2020.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_384:0:2432:2048_1400x0_80_0_0_4c739e32342f4122468fcb388dfcc958.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий орлов, амурская область, благовещенск

В Приамурье умер еще один медработник с коронавирусом

09:49 21.07.2020
956
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Второй медик скончался в Амурской области от осложнений, вызванных коронавирусом, погибла врач Магдагачинской больницы, сообщила и. о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева.
Губернатор Амурской области Василий Орлов 10 июля сообщил, что скончался врач-кардиолог станции скорой помощи Благовещенска Андрей Котенков, в анамнезе у мужчины был COVID-19, вдове и матери погибшего из областного бюджета выплатили 1 миллион рублей.
"Вчера в амурском здравоохранении случилась еще одна трагедия: от осложнений, вызванных COVID-19, погибла доктор из Магдагачинской больницы", - сказала и. о. министра, чьи слова приводит пресс-служба минздрава региона.
Леонтьева добавила, что правительство области проводит "колоссальную работу, для того чтобы сделать труд медработников в условиях эпидемии максимально безопасным", а заболевшие медики "получают полноценное лечение и реабилитацию".
Всего в регионе выявлено 2451 случай COVID-19, 1323 человека выписаны из больниц с выздоровлением, 35 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Василий ОрловАмурская областьБлаговещенск
Рекомендуем
Тамбов
В Тамбовской области выявили 41 новый случай коронавируса за сутки
Разрушенный дом в Донецке
Политическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Военнослужащие в Донбассе
Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Тушение лесного пожара в районе озера Тургояк в Челябинской области
В Челябинской области локализовали лесной пожар у озера
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 400 пациентов с COVID-19
Врач в коридоре
В Омске молодой врач умер, предварительно, после заражения коронавирусом
Самолет Ан-2
Поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 расширяются, но пока тщетно
ОНФ
В ОНФ попросили наказать водителя, задавившего собаку в Подмосковье
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 217 пациентов с коронавирусом
Михаил Дегтярев
Дегтярев напомнил о риске распространения коронавируса в Хабаровском крае
Девушка печатает на клавиатуре
Эксперт пояснил, зачем хранить данные о сделках с цифровыми финансами
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский расширил полномочия посла Украины в США
Стакан с минеральной водой
Онколог объяснила пользу воды для кишечника
Машина скорой помощи
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1049
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Путин поручил в приоритетном порядке выделять средства на наццели
11:47Полиция не имеет данных о пострадавших при захвате заложников в Луцке
11:46Путин поручил правительству представить план и скорректировать нацпроекты
11:45В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
11:41В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало
11:41Снижение бедности в России установили показателем национальных целей
11:41В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
11:38После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
11:37Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
11:30Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
Лента новостейМолния