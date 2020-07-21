Палата представителей одобрила усиление санкций по "Северному потоку — 2"

Законопроект об усилении санкций внесли накануне представители Республиканской и Демократической партий. Ограничения в том числе направлены на компании, которые прокладывают трубы, предоставляют страховые услуги или помещения для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Санкции США против российских газовых проектов

Документ, по сути, не предполагает обратный эффект, то есть поддержка строительства этих проектов до публикации нового подхода, полностью соответствовавшая старому, повлечь санкции не должна. Но любая такая деятельность с 15 июля, если не направлена на сворачивание и выход из проекта, может привести к последствиям — это касается и тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнеров и операторов судов-трубоукладчиков.