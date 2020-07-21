Палата представителей одобрила усиление санкций по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект оборонного бюджета об усилении санкций против газопровода "Северный поток — 2", говорится в заявлении законодательного органа.
Конгрессмены приняли поправку единогласно.
The House adopted the @RepRubenGallego amendment #13 (clarifies and extends sanctions related to the construction of the Nord Stream II pipeline) by voice.— House Press Gallery (@HouseDailyPress) July 20, 2020
The House is debating the @RepAdams amend #17 - Extends CARES student loan protections for private student loan borrowers.
Законопроект об усилении санкций внесли накануне представители Республиканской и Демократической партий. Ограничения в том числе направлены на компании, которые прокладывают трубы, предоставляют страховые услуги или помещения для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.
Санкции США против российских газовых проектов
Госдеп США 15 июля опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока", на которые ранее закон не распространялся. Это ставит под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с этими российскими экспортными газопроводами.
Документ, по сути, не предполагает обратный эффект, то есть поддержка строительства этих проектов до публикации нового подхода, полностью соответствовавшая старому, повлечь санкции не должна. Но любая такая деятельность с 15 июля, если не направлена на сворачивание и выход из проекта, может привести к последствиям — это касается и тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнеров и операторов судов-трубоукладчиков.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал действия американских властей "борзостью". По его словам, российские проекты противоречат интересам США на мировом рынке энергетики, а санкции Вашингтон использует, чтобы подавить конкурентов.
Позицию Вашингтона раскритиковали власти Австрии и Германии. Так, глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес, который представляет интересы германских компаний и предприятий в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, назвал угрозы ввести санкции беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет Евросоюза.
"Северный поток — 2" — строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море с точкой входа в районе Усть-Луги Ленинградской области и выхода на территории Германии в районе Грайфсвальда.
Протяженность маршрута составит более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока — 2" оценивается в 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока — 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.