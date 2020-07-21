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Палата представителей одобрила усиление санкций по "Северному потоку — 2"
Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект оборонного бюджета об усилении санкций против газопровода "Северный поток — 2", говорится в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:08
северный поток — 2
балтийское море
северный поток
ленинградская область
сша
экономика
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Оплот демократии и свободного рынка показал себя во всей красе. «Мяч» на поле Евросоюза.
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балтийское море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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северный поток — 2, балтийское море, северный поток, ленинградская область, сша, экономика

Палата представителей одобрила усиление санкций по "Северному потоку — 2"

09:30 21.07.2020 (обновлено: 11:08 21.07.2020)
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США
Здание конгресса США
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект оборонного бюджета об усилении санкций против газопровода "Северный поток 2", говорится в заявлении законодательного органа.
Конгрессмены приняли поправку единогласно.
Законопроект об усилении санкций внесли накануне представители Республиканской и Демократической партий. Ограничения в том числе направлены на компании, которые прокладывают трубы, предоставляют страховые услуги или помещения для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Санкции США против российских газовых проектов

Госдеп США 15 июля опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока", на которые ранее закон не распространялся. Это ставит под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с этими российскими экспортными газопроводами.
Документ, по сути, не предполагает обратный эффект, то есть поддержка строительства этих проектов до публикации нового подхода, полностью соответствовавшая старому, повлечь санкции не должна. Но любая такая деятельность с 15 июля, если не направлена на сворачивание и выход из проекта, может привести к последствиям — это касается и тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнеров и операторов судов-трубоукладчиков.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
17 июля, 23:45
Боррель обеспокоен санкциями США против "Северного потока — 2"
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал действия американских властей "борзостью". По его словам, российские проекты противоречат интересам США на мировом рынке энергетики, а санкции Вашингтон использует, чтобы подавить конкурентов.
Позицию Вашингтона раскритиковали власти Австрии и Германии. Так, глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес, который представляет интересы германских компаний и предприятий в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, назвал угрозы ввести санкции беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет Евросоюза.
"Северный поток — 2" — строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море с точкой входа в районе Усть-Луги Ленинградской области и выхода на территории Германии в районе Грайфсвальда.
Протяженность маршрута составит более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока — 2" оценивается в 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока — 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.
Строительство газопровода Северный поток — 2
19 июля, 03:14
Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
20292116853
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Северный поток — 2Балтийское мореСеверный потокЛенинградская областьСШАЭкономика
Популярные комментарии
На самом деле, в современной реалии, уже не договорятся. И как бы сша ни пытались угрожать - всё это пустое. А "СП-2" будет построен, начнёт работать - и это уже бесспорно.
21 июля, 10:47
lyuda.terenteva.55
9700224
Оплот демократии и свободного рынка показал себя во всей красе. «Мяч» на поле Евросоюза.
21 июля, 11:01
Alex Carev
7010200
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