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Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков. Цитаты из его книги "Славные предки украинцев" опубликовал директор Украинского... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:12
ситуация на украине
эдуард долинский
петр порошенко
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация на украине, эдуард долинский, петр порошенко, украина

Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов

09:26 21.07.2020 (обновлено: 10:12 21.07.2020)
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Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков. Цитаты из его книги "Славные предки украинцев" опубликовал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.
В аннотации к изданию говорится, что это не украинцы молятся чужим богам и святым, а, напротив, упомянутыми в древних текстах “богами и пророками были предки украинцев".

"Тоже самое относится к грекам, которые якобы дали миру мифы, героев и науку. На самом деле они к ним не имеют никакого отношения. Это наша, украинцев, история",— говорится в цитате.

Кроме того, историк утверждает, что Ноев потоп случился именно на территории современной Украины, откуда, по его мнению, возродилась жизнь на земле. Также Поддубный подчеркивает, что украинский народ имеет "по меньшей мере трехтысячелетнюю историю".
Ранее на Украине не раз делали неоднозначные заявления об истории. Так, экс-президент страны Петр Порошенко заявлял, что князь Владимир в 988 году крестил Украину, а также называл основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".
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21 июля, 09:40
Владимир Белогорский
44220010
мир! скоро ждите счет в арбитраж за жизнь на земле!!! )))))))))))
21 июля, 09:30
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