Глава Кузбасса рассказал о подготовке к празднованию трехсотлетия региона

"Мы уже прошли две трети нашего пути, прошли четко, в соответствии с графиком, несмотря на пандемию, несмотря на все кризисы. Несмотря ни на что, мы четко идем к нашей цели, по нашему графику, никуда не отклоняясь. Поэтому я могу с большой уверенностью сказать, что это и дальше так будет, поэтому все, что я вам говорю, это реальность", — сказал Цивилев.