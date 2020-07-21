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Глава Кузбасса рассказал о подготовке к празднованию трехсотлетия региона
Глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал в интервью РИА Новости о подготовке к празднованию 300-летия региона и о планах пригласить президента на мероприятия. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:11
россия
сергей цивилев
владимир путин
кемеровская область
общество
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353
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россия, сергей цивилев, владимир путин, кемеровская область, общество

Глава Кузбасса рассказал о подготовке к празднованию трехсотлетия региона

09:25 21.07.2020 (обновлено: 10:11 21.07.2020)
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© Фото : предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото : предоставлено администрацией Кемеровской области
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал в интервью РИА Новости о подготовке к празднованию 300-летия региона и о планах пригласить президента на мероприятия.
"Комплекс праздничных мероприятий с датами мы должны были утверждать осенью этого года. В начале 2021 года мы планируем начать отправлять приглашения. Сейчас этот график немного сдвинулся в связи с пандемией, но я думаю, что мы в этих сроках все равно будем оставаться", — сказал Цивилев.
Горнолыжные трассы курорта Шерегеш
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Глава Кузбасса рассказал о курорте Шерегеш
Глава Кузбасса отметил, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на празднование.
"Он же подписал указ, как мы можем его не пригласить? Обязательно! Но самое главное, в этом две задачи, которые мы должны будем решить. Каждый житель Кузбасса должен к этому моменту четко понять и прочувствовать, что Кузбасс серьезно изменился к лучшему. Каждый человек без исключения, где бы он ни жил на территории Кузбасса. В каждой точке региона должны произойти кардинальные изменения", — рассказал Цивилев.
По словам губернатора, каждый житель Кузбасса должен увидеть изменения.
"Не теоретически, а уже пользоваться этими объектами, инфраструктурой и принимать участие в реализации этого масштабного проекта. Вторая задача, которая стоит, это принять жителей нашей страны из всех регионов. В указе президента написано: всем субъектам принять участие в праздновании 300-летия Кузбасса", — сказал глава Кемеровской области.
Власти Кузбасса заключили соглашения о социально-экономическом партнерстве со всеми субъектами Российской Федерации, поэтому гостей на празднике планируется много. "Все приезжающие гости - как жители нашей страны, так и зарубежные, должны увидеть, что Кузбасс стал сильным регионом", — отметил Цивилев.
"Мы уже прошли две трети нашего пути, прошли четко, в соответствии с графиком, несмотря на пандемию, несмотря на все кризисы. Несмотря ни на что, мы четко идем к нашей цели, по нашему графику, никуда не отклоняясь. Поэтому я могу с большой уверенностью сказать, что это и дальше так будет, поэтому все, что я вам говорю, это реальность", — сказал Цивилев.
Празднование 300-летия Кузбасса связывается с датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Согласно архивным документам, открытие первых месторождений угля на территории области состоялось в 1721 году. В августе 2018 года президент РФ подписал указ о праздновании в 2021 году 300-летия образования Кузбасса.
Читайте полный текст интервью >>>
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время пресс-конференции на тему: 300 лет Кузбассу: 1000 дней. Отсчет. 11 октября 2018
11 октября 2018, 15:26
В Москве начали символический отсчет тысячи дней до трехсотлетия Кузбасса
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РоссияСергей ЦивилевВладимир ПутинКемеровская областьОбщество
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