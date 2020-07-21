Глава Кузбасса рассказал о будущем культурно-образовательном кластере

"Мы все расчистили, все убрали. Получилась красивая площадка. И вот на этой площадке мы строим с прошлого года образовательную часть. Наша цель — по максимуму все сделать в следующем году. Но она такая, скажем, больше типовая, несмотря на то, что там есть и свои концертные залы, хранилища, спортивные объекты. В совокупности с теми объектами образования, которые у нас есть, она создает большой, красивый студенческий город в Ленинском районе города Кемерово. Это, конечно, подарок всем нашим студентам", — отметил губернатор.