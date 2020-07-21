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Глава Кузбасса рассказал о будущем культурно-образовательном кластере
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал в интервью РИА Новости о строительстве культурно-образовательного кластера в Кемерово, который будет... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:10
сергей цивилев
кемеровский государственный университет
кемерово
кемеровская область
образование - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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сергей цивилев, кемеровский государственный университет, кемерово, кемеровская область, образование - общество

Глава Кузбасса рассказал о будущем культурно-образовательном кластере

09:12 21.07.2020 (обновлено: 10:10 21.07.2020)
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© Фото предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал в интервью РИА Новости о строительстве культурно-образовательного кластера в Кемерово, который будет состоять из двух частей.
Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу создать в регионах культурные комплексы, включающие филиалы известных учреждений, художественные, музыкальные и театральные образовательные учреждения. До конца 2023 года такие центры должны быть построены в четырех городах — Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.
"Образовательную часть мы выделили отдельно, она строится на одной площадке. А культурный комплекс строится на другой площадке. Образовательную часть мы поместили там, где у нас еще в советские времена складывался студенческий город, но он до конца не оформился, там было много пустырей. Там стоит часть зданий Кемеровского государственного университета, Кузбасский медицинский университет и Кемеровский государственный институт культуры", — сказал Цивилев.
По словам губернатора, здания университетов разбросаны на большой территории, вокруг пустыри, гаражи с 90-х годов, брошенные недостроенные объекты с советских времен, которые пришли в негодность.
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"Мы все расчистили, все убрали. Получилась красивая площадка. И вот на этой площадке мы строим с прошлого года образовательную часть. Наша цель — по максимуму все сделать в следующем году. Но она такая, скажем, больше типовая, несмотря на то, что там есть и свои концертные залы, хранилища, спортивные объекты. В совокупности с теми объектами образования, которые у нас есть, она создает большой, красивый студенческий город в Ленинском районе города Кемерово. Это, конечно, подарок всем нашим студентам", — отметил губернатор.
По словам главы Кузбасса, культурный комплекс будет суперсовременным.
"Начали с того, что привлекли одну из лучших зарубежных компаний, которая приступила к разработке этой концепции. У нас же есть свои особенности, свой климат, все нужно учитывать. Поэтому на сегодня мы нарисовали такую концепцию, что это будет один большой фундамент, на цокольном этаже которого будут находиться технические и вспомогательные помещения, а также подземная парковка. Из подземной парковки ты можешь подняться на любой уровень, где будут рестораны, холлы, также будут находиться четыре здания: театр оперы и балета, филиал Русского музея, Кузбасский центр искусств и гостиница", — рассказал губернатор.
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Перед подрядчиками власти поставили задачу, что культурный центр должен быть объектом притяжения не российского, а мирового уровня.
"Мы еще должны подготовить большую армию профессионалов, которые в таком суперкомплексе будут работать. Комплекс будет сдан в 2023 году, мы впишемся в эти сроки", — сказал губернатор.
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Сергей ЦивилевКемеровский государственный университетКемеровоКемеровская областьОбразование - Общество
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