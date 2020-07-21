Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574627236.html
Глава Кузбасса рассказал о курорте Шерегеш
Задача властей Кемеровской области — полностью перевести горнолыжный курорт Шерегеш на круглогодичный режим работы, рассказал в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:10
туризм
сергей цивилев
новости - туризм
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/104995/53/1049955332_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_97dd2701fc32e7a3cbb3ea6093dfab48.jpg
https://ria.ru/20200115/1563428605.html
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/104995/53/1049955332_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_97dd2701fc32e7a3cbb3ea6093dfab48.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/104995/53/1049955332_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_6685c03f045f0e46e295fba3657f05b1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/104995/53/1049955332_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_86d5d5744212e31412fb9c8fcc3ec0a7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, сергей цивилев, новости - туризм, кемеровская область

Глава Кузбасса рассказал о курорте Шерегеш

09:03 21.07.2020 (обновлено: 10:10 21.07.2020)
1372
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорнолыжные трассы курорта Шерегеш
Горнолыжные трассы курорта Шерегеш
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Горнолыжные трассы курорта Шерегеш. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Задача властей Кемеровской области — полностью перевести горнолыжный курорт Шерегеш на круглогодичный режим работы, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Сергей Цивилев.
"Сейчас такая востребованность у Шерегеша. Лето, а все гостиницы заполнены. Я своими глазами это увидел, поговорил с туристами, которые приехали туда отдыхать. В прошлом году мы увеличили в два раза количество отдыхающих за лето. В этом году, я думаю, еще больших успехов добьемся. Наша основная задача — полностью перевести Шерегеш на круглогодичный режим работы", — сказал Цивилев.
Как отметил губернатор, в 2019 году Шерегеш принял 1,3 миллиона человек.
"В этом году должны были 1,5 миллиона, но горнолыжный курорт закрылся почти на полтора месяца раньше из-за пандемии. Я вынужден был закрыть. А ведь последние полтора месяца — это самые хорошие месяцы в конце сезона, но при этом мы успели набрать то же количество туристов, что и в прошлом году. Это значит, что курорт быстро развивается. И таких курортов у нас много", — сообщил глава региона.
Шерегеш
15 января, 09:35Туризм
Шерегеш вошел в десятку самых посещаемых мест в России
По словам Цивилева, на Кузбассе популярны сплавы по горным рекам, очень развивается агротуризм и промышленный туризм.
"Промышленный туризм, конечно, имеет целый ряд ограничений, потому что у нас все предприятия — это, как правило, особо опасные производства. У нас есть кладбище динозавров в Шестаково — это самое большое кладбище динозавров в нашей стране. Кузнецкий угольный бассейн сам по себе уникальный, он не имеет аналогов в мире, он старше на 100 миллионов лет любого каменноугольного бассейна мира. Он состоит из таких пластов, на которых мы можем видеть всю историю нашей земли", — сказал Цивилев.
Читайте полный текст интервью >>>
300000
Обсудить 0
ТуризмСергей ЦивилевНовости - ТуризмКемеровская область
Рекомендуем
Самолет во время взлета в Международном аэропорту Шереметьево
"Известия": международные полеты разрешат из шести городов России
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над разводом с Асмус
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
Адвокат Федосеевой-Шукшиной раскрыла детали иска к Алибасову
Скорая помощь, Индия
В Индии за сутки выявили более 37 тысяч новых случаев коронавируса
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Европа и Америка вступают в битву из-за России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Югре оценили ситуацию с лесными пожарами
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Посетители в отделении пенсионного фонда
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Курс рубля
Курс рубля уверенно вырос по отношению к доллару и евро
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
Михаил Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В "Сколтехе" рассказали, как коронавирус попал в российские города
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:41В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало
11:41Снижение бедности в России установили показателем национальных целей
11:41В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
11:38После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
11:37Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
11:30Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
11:26В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
11:24В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198
11:23В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:22Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля
Лента новостейМолния