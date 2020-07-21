Глава Кузбасса рассказал о курорте Шерегеш

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Задача властей Задача властей Кемеровской области — полностью перевести горнолыжный курорт Шерегеш на круглогодичный режим работы, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Сергей Цивилев

"Сейчас такая востребованность у Шерегеша. Лето, а все гостиницы заполнены. Я своими глазами это увидел, поговорил с туристами, которые приехали туда отдыхать. В прошлом году мы увеличили в два раза количество отдыхающих за лето. В этом году, я думаю, еще больших успехов добьемся. Наша основная задача — полностью перевести Шерегеш на круглогодичный режим работы", — сказал Цивилев.

Как отметил губернатор, в 2019 году Шерегеш принял 1,3 миллиона человек.

"В этом году должны были 1,5 миллиона, но горнолыжный курорт закрылся почти на полтора месяца раньше из-за пандемии. Я вынужден был закрыть. А ведь последние полтора месяца — это самые хорошие месяцы в конце сезона, но при этом мы успели набрать то же количество туристов, что и в прошлом году. Это значит, что курорт быстро развивается. И таких курортов у нас много", — сообщил глава региона.

По словам Цивилева, на Кузбассе популярны сплавы по горным рекам, очень развивается агротуризм и промышленный туризм.