Глава Кемеровской области рассказал о профилактике ВИЧ в регионе

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти Власти Кемеровской области построили лаборатории для увеличения охвата тестирования на ВИЧ, а также планируют увеличить процент людей, проходящих лечение, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Сергей Цивилев

Согласно данным статистического сборника Минздрава России, наибольшее число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 2019 году из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано в Кемеровской и Иркутской областях, а также в Пермском крае.

"С 2014 года мы активно включились в эту программу, и если сравнить 2014 год и 2019, то у нас за это время на 1,7% стало меньше заболевших. Мы построили много лабораторий, у нас стал больше охват тестирования. Если в 2014 году он был 18%, то в 2019 году было уже 28%. В два раза увеличилось количество людей, которым мы оказываем медицинскую помощь и лечим. У нас уже 76% из выявленных заболевших проходят лечение, наша цель - довести до 90% в кратчайшее время", — сказал Цивилев.

По словам главы региона, в Кемеровской области есть ежегодная программа, на которую выделяется 250 миллионов рублей.

"В ее рамках проходит целый комплекс мероприятий, которые позволяют нам бороться с ВИЧ. Динамика у нас очень хорошая. Поэтому мы почувствовали уже серьезный эффект от своей работы и сейчас продолжаем наращивать этот успех", — сказал губернатор.

Цивилев также отметил, что в Кемеровской области есть целый ряд объективных обстоятельств, почему так много заболевших ВИЧ.