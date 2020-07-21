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Глава Кемеровской области рассказал о профилактике ВИЧ в регионе
Власти Кемеровской области построили лаборатории для увеличения охвата тестирования на ВИЧ, а также планируют увеличить процент людей, проходящих лечение,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:10
сергей цивилев
кемеровская область
вич
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сергей цивилев, кемеровская область, вич

Глава Кемеровской области рассказал о профилактике ВИЧ в регионе

08:34 21.07.2020 (обновлено: 10:10 21.07.2020)
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© Фото предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти Кемеровской области построили лаборатории для увеличения охвата тестирования на ВИЧ, а также планируют увеличить процент людей, проходящих лечение, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Сергей Цивилев.
Согласно данным статистического сборника Минздрава России, наибольшее число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 2019 году из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано в Кемеровской и Иркутской областях, а также в Пермском крае.
"С 2014 года мы активно включились в эту программу, и если сравнить 2014 год и 2019, то у нас за это время на 1,7% стало меньше заболевших. Мы построили много лабораторий, у нас стал больше охват тестирования. Если в 2014 году он был 18%, то в 2019 году было уже 28%. В два раза увеличилось количество людей, которым мы оказываем медицинскую помощь и лечим. У нас уже 76% из выявленных заболевших проходят лечение, наша цель - довести до 90% в кратчайшее время", — сказал Цивилев.
По словам главы региона, в Кемеровской области есть ежегодная программа, на которую выделяется 250 миллионов рублей.
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"В ее рамках проходит целый комплекс мероприятий, которые позволяют нам бороться с ВИЧ. Динамика у нас очень хорошая. Поэтому мы почувствовали уже серьезный эффект от своей работы и сейчас продолжаем наращивать этот успех", — сказал губернатор.
Цивилев также отметил, что в Кемеровской области есть целый ряд объективных обстоятельств, почему так много заболевших ВИЧ.
"У нас территория достаточно небольшая для такого мощного промышленного региона. Мы обладаем очень высокой плотностью населения — 30,4 человека на квадратный километр. Мы очень урбанизированы, у нас больше 86% населения живут в городах. У нас 25 исправительных колоний и следственных изоляторов, в которых 20% людей, согласно статистике, болеют СПИДом и туберкулезом. Согласно нашей статистике, больше 90% этих людей, когда выходят из мест лишения свободы, оседают у нас. И вот это все в совокупности создало такую очень серьезную негативную обстановку", — рассказал губернатор.
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Сергей ЦивилевКемеровская областьВИЧ
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