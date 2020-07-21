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В центрах госуслуг возобновили акцию "Москва – с заботой об истории"
Акция "Москва – с заботой об истории" возобновилась в центрах госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:47
анастасия ракова
великая отечественная война (1941-1945)
москва
общество
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632225_0:168:3073:1897_1400x0_80_0_0_9a4a17c878aa094b786f662ecfbe740b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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анастасия ракова , великая отечественная война (1941-1945), москва, общество

В центрах госуслуг возобновили акцию "Москва – с заботой об истории"

08:29 21.07.2020 (обновлено: 10:47 21.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтенд акции "Москва – с заботой об истории" в флагманском центре "Мои документы" в Москве
Стенд акции Москва – с заботой об истории в флагманском центре Мои документы в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Акция "Москва – с заботой об истории" возобновилась в центрах госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Акция "Москва – с заботой об истории" стартовала в апреле 2019 года, в ее рамках москвичи могут передать в Главархив материалы времен Великой Отечественной войны, которые после будут экспонироваться. К 9 мая 2020 года был открыт одноименный онлайн-музей, почти всю его основу составили именно переданные материалы.
"Вместе с возобновлением работы центров госуслуг горожане вновь стали интересоваться возможностью передачи семейных реликвий в Главархив через офисы "Мои документы". Сейчас мы возобновили прием материалов в рамках акции "Москва — с заботой об истории". Проект существует и развивается благодаря участникам, которые с радостью делятся частью своей истории с городом", - сказала Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.
Добавляется, что с момента начала акции собрано уже более 7,5 тысячи документов. Передать в Главархив документы и вещи, связанные с Великой Отечественной Войной, можно через центры госуслуг.
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Анастасия РаковаВеликая Отечественная война (1941-1945)МоскваОбщество
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