https://ria.ru/20200721/1574626152.html
В центрах госуслуг возобновили акцию "Москва – с заботой об истории"
Акция "Москва – с заботой об истории" возобновилась в центрах госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:29
2020-07-21T10:47
анастасия ракова
великая отечественная война (1941-1945)
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , великая отечественная война (1941-1945), москва, общество
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Акция "Москва – с заботой об истории" возобновилась в центрах госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра
и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову
.
Акция "Москва – с заботой об истории" стартовала в апреле 2019 года, в ее рамках москвичи могут передать в Главархив материалы времен Великой Отечественной войны, которые после будут экспонироваться. К 9 мая 2020 года был открыт одноименный онлайн-музей, почти всю его основу составили именно переданные материалы.
"Вместе с возобновлением работы центров госуслуг горожане вновь стали интересоваться возможностью передачи семейных реликвий в Главархив через офисы "Мои документы". Сейчас мы возобновили прием материалов в рамках акции "Москва — с заботой об истории". Проект существует и развивается благодаря участникам, которые с радостью делятся частью своей истории с городом", - сказала Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.
Добавляется, что с момента начала акции собрано уже более 7,5 тысячи документов. Передать в Главархив документы и вещи, связанные с Великой Отечественной Войной, можно через центры госуслуг.