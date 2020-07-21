В центрах госуслуг возобновили акцию "Москва – с заботой об истории"

Стенд акции "Москва – с заботой об истории" в флагманском центре "Мои документы" в Москве

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Акция "Москва – с заботой об истории" возобновилась в центрах госуслуг, сообщается Акция "Москва – с заботой об истории" возобновилась в центрах госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову

Акция "Москва – с заботой об истории" стартовала в апреле 2019 года, в ее рамках москвичи могут передать в Главархив материалы времен Великой Отечественной войны, которые после будут экспонироваться. К 9 мая 2020 года был открыт одноименный онлайн-музей, почти всю его основу составили именно переданные материалы.

"Вместе с возобновлением работы центров госуслуг горожане вновь стали интересоваться возможностью передачи семейных реликвий в Главархив через офисы "Мои документы". Сейчас мы возобновили прием материалов в рамках акции "Москва — с заботой об истории". Проект существует и развивается благодаря участникам, которые с радостью делятся частью своей истории с городом", - сказала Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.