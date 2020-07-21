https://ria.ru/20200721/1574626076.html
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:26
2020-07-21T08:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
султан хамзаев
михаил мишустин
общественная палата рф
общество
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https://ria.ru/20200706/1573963749.html
lyuda.terenteva.55
Хорошее предложение. Думаю, выплаты необходимо сделать всем пенсионерам старше 65 лет. Они все пережили очень сложное время.
166
Александр Рассказов
Раз предложили,значит выплатят. Не будут же они просто языком молотить.
126
46
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, султан хамзаев, михаил мишустин, общественная палата рф, общество
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса, соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина
направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев
, текст имеется в распоряжении РИА Новости.
"Наших жителей до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую "группу риска" в связи с распространением коронавирусной инфекции. В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)", - говорится в письме Хамзаева.
Пенсионеры, по словам Хамзаева, во время пандемии вынуждены покупать медицинские лекарства, выделять больше финансов на профилактику вирусных заболеваний. Вместе с этим они ограничены в своих передвижениях и должны безоговорочно следовать рекомендациям врачей.
"В этой связи, основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам России (отдельных категорий), прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми", - указано в обращении.