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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
султан хамзаев
михаил мишустин
общественная палата рф
общество
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Хорошее предложение. Думаю, выплаты необходимо сделать всем пенсионерам старше 65 лет. Они все пережили очень сложное время.
166
Раз предложили,значит выплатят. Не будут же они просто языком молотить.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, султан хамзаев, михаил мишустин, общественная палата рф, общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

08:26 21.07.2020
196647
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПосетители в отделении пенсионного фонда
Посетители в отделении пенсионного фонда
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Посетители в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса, соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, текст имеется в распоряжении РИА Новости.
"Наших жителей до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую "группу риска" в связи с распространением коронавирусной инфекции. В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)", - говорится в письме Хамзаева.
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Пенсионеры, по словам Хамзаева, во время пандемии вынуждены покупать медицинские лекарства, выделять больше финансов на профилактику вирусных заболеваний. Вместе с этим они ограничены в своих передвижениях и должны безоговорочно следовать рекомендациям врачей.
"В этой связи, основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам России (отдельных категорий), прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми", - указано в обращении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Султан ХамзаевМихаил МишустинОбщественная палата РФОбщество
Популярные комментарии
Хорошее предложение. Думаю, выплаты необходимо сделать всем пенсионерам старше 65 лет. Они все пережили очень сложное время.
21 июля, 08:59
lyuda.terenteva.55
1091050240
Раз предложили,значит выплатят. Не будут же они просто языком молотить.
21 июля, 09:14
Александр Рассказов
604650014
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