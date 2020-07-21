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Цивилев рассказал о помощи пострадавшим от пожара в селе под Кемерово
Всем пострадавшим от пожара в селе Постниково в Кемеровской области была оказана помощь, двум семьям была оказана материальная поддержка, чтобы они переехали в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:10
сергей цивилев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
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сергей цивилев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область

Цивилев рассказал о помощи пострадавшим от пожара в селе под Кемерово

08:15 21.07.2020 (обновлено: 10:10 21.07.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Кемеровской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области
© Фото : ГУ МЧС по Кемеровской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Всем пострадавшим от пожара в селе Постниково в Кемеровской области была оказана помощь, двум семьям была оказана материальная поддержка, чтобы они переехали в ближайший населенный пункт, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Сергей Цивилев.
Ранее со ссылкой на МЧС России сообщалось, что 23 апреля в селе Постниково Ижморского района в результате пожара были уничтожены 22 строения, в том числе 15 жилых домов и фельдшерско-акушерский пункт.
"У нас 32 семьи пострадали, 30 семьям была выделена помощь из областного и местного бюджета. Тем, чьи дома пострадали, мы оплачивали 200 тысяч из областного бюджета. Помогали семенами тем, у кого огороды пострадали, помогали тем, кто потерял животных, чтобы могли восстановить хозяйство", — рассказал Цивилев.
По его словам, люди, у которых были повреждены только постройки, получили 50 тысяч рублей.
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"Из 32 пострадавших семей 18 потеряли дома. Семь семей получили социальную выплату на решение своих жилищных проблем. Одна семья попросила помочь материалами для строительства своего дома, их обеспечили материалами. Еще двум семьям была оказана полная материальная помощь, чтобы они могли приобрести дома в ближайших населенных пунктах. Мы подобрали дома и помогли им приобрести. Таким образом, была оказана серьезная и своевременная поддержка", - добавил губернатор.
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Сергей ЦивилевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кемеровская область
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