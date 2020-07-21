Цивилев рассказал о помощи пострадавшим от пожара в селе под Кемерово

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Всем пострадавшим от пожара в селе Постниково в Всем пострадавшим от пожара в селе Постниково в Кемеровской области была оказана помощь, двум семьям была оказана материальная поддержка, чтобы они переехали в ближайший населенный пункт, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Сергей Цивилев

Ранее со ссылкой на МЧС России сообщалось, что 23 апреля в селе Постниково Ижморского района в результате пожара были уничтожены 22 строения, в том числе 15 жилых домов и фельдшерско-акушерский пункт.

"У нас 32 семьи пострадали, 30 семьям была выделена помощь из областного и местного бюджета. Тем, чьи дома пострадали, мы оплачивали 200 тысяч из областного бюджета. Помогали семенами тем, у кого огороды пострадали, помогали тем, кто потерял животных, чтобы могли восстановить хозяйство", — рассказал Цивилев.

По его словам, люди, у которых были повреждены только постройки, получили 50 тысяч рублей.