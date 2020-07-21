Жители Новокузнецка выберут место стелы "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Жители Сергей Цивилев. Жители Новокузнецка , которые с 2003 года добивались статуса "Город трудовой доблести", сами выберут, где установить стелу, рассказал в интервью РИА Новости глава Кемеровской области

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" 20 российским городам: Боровичи, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю.

"Сейчас администрация города с жителями определяются, где будет установлена стела. И когда они определятся, я, несомненно, поддержу решение жителей города", - рассказал Цивилев.

Глава региона отметил, что жители Новокузнецка еще с 2003 года пытались добиться статуса "Город трудовой доблести". "Все его очень ждали, все очень хотели. Это очень важно для новокузнечан. Перед войной в Новокузнецке было 169 тысяч жителей, 64 тысячи ушли на фронт. Остались женщины и дети. И многие еще живы! Ветераны и много детей, которые стояли у этих станков. Они все становятся старше, и их становится все меньше", - отметил глава региона.

По словам губернатора Кемеровской области, во время заседания оргкомитета "Победа" в Новокузнецке был организован концерт. На улице с соблюдением социальной дистанции коллективы региона пели песни военных лет.

"Все проходило на фоне танка Т-34, который стоит на постаменте и до этого участвовал в торжественном марше 24 июня. Мы установили большие экраны, и я всех предупредил, что как будет время оргкомитета "Победа", где выступит Владимир Владимирович Путин, мы свой концерт прервем и на экраны выведем вступление президента. И вот представьте, остановили концерт и включились экраны, и вот эта финальная часть, которая касалась как раз 20 городов", - сказал Цивилев.

"И видно было, как все переживали, как ждали услышать "Новокузнецк", как волновались и как потом радовались. Это была действительно огромная радость, огромный праздник, и не только для новокузнечан, для всего Кузбасса. Потому что весь Кузбасс понимает, какой вклад сделал Новокузнецк в эту победу. И поэтому эта награда для всего Кузбасса", - отметил губернатор.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.