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Жители Новокузнецка выберут место стелы "Город трудовой доблести"
Жители Новокузнецка, которые с 2003 года добивались статуса "Город трудовой доблести", сами выберут, где установить стелу, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:09
сергей цивилев
новокузнецк
кемеровская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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сергей цивилев, новокузнецк, кемеровская область

Жители Новокузнецка выберут место стелы "Город трудовой доблести"

08:06 21.07.2020 (обновлено: 10:09 21.07.2020)
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© РИА Новости / Стас БендиченкоНовокузнецк
Новокузнецк
© РИА Новости / Стас Бендиченко
Новокузнецк. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Жители Новокузнецка, которые с 2003 года добивались статуса "Город трудовой доблести", сами выберут, где установить стелу, рассказал в интервью РИА Новости глава Кемеровской области Сергей Цивилев.
Президент России Владимир Путин 2 июля подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" 20 российским городам: Боровичи, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю.
"Сейчас администрация города с жителями определяются, где будет установлена стела. И когда они определятся, я, несомненно, поддержу решение жителей города", - рассказал Цивилев.
Глава региона отметил, что жители Новокузнецка еще с 2003 года пытались добиться статуса "Город трудовой доблести". "Все его очень ждали, все очень хотели. Это очень важно для новокузнечан. Перед войной в Новокузнецке было 169 тысяч жителей, 64 тысячи ушли на фронт. Остались женщины и дети. И многие еще живы! Ветераны и много детей, которые стояли у этих станков. Они все становятся старше, и их становится все меньше", - отметил глава региона.
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По словам губернатора Кемеровской области, во время заседания оргкомитета "Победа" в Новокузнецке был организован концерт. На улице с соблюдением социальной дистанции коллективы региона пели песни военных лет.
"Все проходило на фоне танка Т-34, который стоит на постаменте и до этого участвовал в торжественном марше 24 июня. Мы установили большие экраны, и я всех предупредил, что как будет время оргкомитета "Победа", где выступит Владимир Владимирович Путин, мы свой концерт прервем и на экраны выведем вступление президента. И вот представьте, остановили концерт и включились экраны, и вот эта финальная часть, которая касалась как раз 20 городов", - сказал Цивилев.
"И видно было, как все переживали, как ждали услышать "Новокузнецк", как волновались и как потом радовались. Это была действительно огромная радость, огромный праздник, и не только для новокузнечан, для всего Кузбасса. Потому что весь Кузбасс понимает, какой вклад сделал Новокузнецк в эту победу. И поэтому эта награда для всего Кузбасса", - отметил губернатор.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
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Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, 9 мая и в день города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.
Читайте полный текст интервью >>>
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Сергей ЦивилевНовокузнецкКемеровская область
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