Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574625704.html
Макрон назвал решение о создании фонда ЕС историческим
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал историческим для Европы день заключения сделки по фонду восстановления экономики ЕС и многолетнему финансовому плану. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:23
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
брюссель
евросоюз
франция
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598344_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_212a6418c214b813b4037ebe3faf7b2c.jpg
https://ria.ru/20200721/1574625367.html
https://ria.ru/20200720/1574602381.html
брюссель
франция
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598344_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_212a6418c214b813b4037ebe3faf7b2c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598344_36:0:2767:2048_1400x0_80_0_0_9ac077c872a39a773244ab9de0af604d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598344_635:0:2683:2048_1400x0_80_0_0_d8253b73e02ed9f5ba87fd5e1f32f72c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, эммануэль макрон, брюссель, евросоюз, франция, европа, в мире

Макрон назвал решение о создании фонда ЕС историческим

08:04 21.07.2020 (обновлено: 08:23 21.07.2020)
456
© REUTERS / Francisco Seco/PooПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
© REUTERS / Francisco Seco/Poo
БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал историческим для Европы день заключения сделки по фонду восстановления экономики ЕС и многолетнему финансовому плану.
"Исторический день для Европы", - написал Макрон в Twitter.
Премьер-министр Испании Педро Санчес счёл сделку "отличным соглашением для Европы и Испании".
"Сегодня мы закладываем основы для реагирования на кризис COVID-19, не забывая о завтрашнем дне. Мы начинаем путь к великой модернизации, ставя Европу туда, куда она заслуживает: на передний план, не оставляя никого позади", - заявил Санчес в Twitter.
Затянувшийся на четыре дня вместо двух саммит Европейского союза завершился рано утром во вторник. Европейские лидеры вели сложнейшие переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС. Перед началом пленарного заседания глава Евросовета сообщил, что подготовил новое предложение для европейских лидеров, которое стало результатом общей трехдневной работы и переговоров.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
07:57
Лидеры стран Евросоюза согласовали план восстановления экономики
Европейские лидеры по итогам саммита в Брюсселе достигли соглашения об общем бюджете на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро и плане восстановления экономики в 750 миллиардов евро.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Вчера, 15:41Распространение нового коронавируса
Меркель оценила ситуацию вокруг фонда восстановления экономики Евросоюза
440010
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Эммануэль МакронБрюссельЕвросоюзФранцияЕвропаВ мире
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ хочет встретиться с Путиным после завершения распространения COVID-19
Дождь в Москве
В Москве во вторник ожидается ненастная погода
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер Греции не исключил обсуждение Турции на внеочередном саммите ЕС
Новокузнецк
Жители Новокузнецка выберут место стелы "Город трудовой доблести"
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над разводом с Асмус
Памятник Христофору Колумбу на площади Коламбус-серкл в Нью-Йорке
СМИ: в США будут собирать данные об угрожающих снести памятники
Логотип на главном здании Сбербанка
Сбербанк не рассматривает списание субординированного кредита
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
Премьера пятого сезона "Маши и Медведя" состоится 30 июля
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В ЕС продолжат обсуждать увязку финансов с принципами верховенства права
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель довольна итогами переговоров в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Лидеры стран Евросоюза согласовали план восстановления экономики
Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России
Морской десант победил воздушный в ходе внезапной проверки в Дагестане
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области
Цивилев рассказал о помощи пострадавшим от пожара в селе под Кемерово
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:41В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало
11:41Снижение бедности в России установили показателем национальных целей
11:41В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
11:38После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
11:37Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
11:30Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
11:26В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
11:24В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198
11:23В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:22Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля
Лента новостейМолния