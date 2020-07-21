Синоптики предупредили о дождливой погоде в ряде регионов

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дождливая погода с грозами ожидается в ряде регионов Европейской России, а также в Пермском крае, Татарстане и Крыму, говорится в видеопрогнозе на сайте Гидрометцентра.
"Температура в эти дни сохранится нежаркая, будут идти дожди. Температура до середины недели не выйдет за пределы 22 градусов. Сильные дожди пройдут 21 июля в Вологодской, Костромской, Владимирской областях, прогремят грозы. В Пермском крае также сильные грозовые дожди, крупный град. Не обойдется без дождей и гроз в Татарстане, Ростовской области, Крыму, на Кубани, на Северном Кавказе. Такая сложная погода ожидается во вторник 21 июля и в Башкирии и задержится там на три дня... В горах Кабардино-Балкарии пройдут сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром", - сообщается в прогнозе.
Как уточняют синоптики, сильные дожди в середине недели пройдут в Ленинградской области и Коми.