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Синоптики предупредили о дождливой погоде в ряде регионов
Дождливая погода с грозами ожидается в ряде регионов Европейской России, а также в Пермском крае, Татарстане и Крыму, говорится в видеопрогнозе на сайте... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T07:35
россия
гидрометцентр
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, гидрометцентр, общество

Синоптики предупредили о дождливой погоде в ряде регионов

07:31 21.07.2020 (обновлено: 07:35 21.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДождь
Дождь
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дождь. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дождливая погода с грозами ожидается в ряде регионов Европейской России, а также в Пермском крае, Татарстане и Крыму, говорится в видеопрогнозе на сайте Гидрометцентра.
"Температура в эти дни сохранится нежаркая, будут идти дожди. Температура до середины недели не выйдет за пределы 22 градусов. Сильные дожди пройдут 21 июля в Вологодской, Костромской, Владимирской областях, прогремят грозы. В Пермском крае также сильные грозовые дожди, крупный град. Не обойдется без дождей и гроз в Татарстане, Ростовской области, Крыму, на Кубани, на Северном Кавказе. Такая сложная погода ожидается во вторник 21 июля и в Башкирии и задержится там на три дня... В горах Кабардино-Балкарии пройдут сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром", - сообщается в прогнозе.
Как уточняют синоптики, сильные дожди в середине недели пройдут в Ленинградской области и Коми.
Москва-река в районе Берсеневской и Пречистенской набережных
Вчера, 12:08
Умеренно, значит, комфортно. Синоптик о погоде в Москве до конца июля
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РоссияГидрометцентрОбщество
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