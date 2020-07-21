Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574624534.html
Ученые предупредили о возможном паводке на Амуре из-за муссонных дождей
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) не исключают резкого роста... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T06:55
россия
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
амур (река)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155898/70/1558987072_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ad0654790e5bfcfaf1f041c9875fb5b.jpg
https://ria.ru/20200721/1574624504.html
https://realty.ria.ru/20200716/1574433615.html
1
россия
амур (река)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155898/70/1558987072_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ad0654790e5bfcfaf1f041c9875fb5b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155898/70/1558987072_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_09e72dc32da54abc6bb5fedf356142c7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155898/70/1558987072_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_9422c2a416f7c0ec29003ceea0514883.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), амур (река), происшествия

Ученые предупредили о возможном паводке на Амуре из-за муссонных дождей

06:40 21.07.2020 (обновлено: 06:55 21.07.2020)
511
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) не исключают резкого роста уровней воды в реках бассейна Амура из-за ожидаемых муссонных дождей и уже снизившейся впитывающей способности почвы.

"В этом году при условии раннего начала сезона муссонных дождей и критического снижения впитывающей способности почвы большие объемы дождевой воды могут привести к формированию паводковых волн и резкому росту уровней воды в реках бассейна Амура, и, как следствие, к подтоплению пониженных участков местности, жилых домов и объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что высокие уровни грунтовых вод также создадут трудности при проведении полевых работ и приведут к снижению урожайности.
"На территории Дальневосточного федерального округа в трех районах Хабаровского края, в одном районе Амурской области и двух районах Приморского края сохраняется опасное агрометеорологическое явление – переувлажнение верхнего слоя почвы", — приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Сергея Диденко.
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки
06:37
Паводок может подтопить на этой неделе мосты и дороги в шести регионах
Он напомнил, что одной из причин масштабного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году стала высокая насыщенность водой почвы на больших площадях речных бассейнов. Тогда затоплению подверглись почти 7,5 тысяч домовладений и 22 муниципальных образования только на территории Амурской области.
"Учитывая высокие риски возникновения ЧС в Дальневосточном регионе, Сергей Диденко предложил рекомендовать Росгидромету увеличить количество аэровизуальных наблюдений с целью оперативного выявления возникающих угроз природного характера, Росводресурсам — организовать мониторинг за состоянием и наполняемостью водохранилищ, а органам местного самоуправления — спланировать и провести противопаводковые мероприятия", - отмечается в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
Паводок
16 июля, 12:19
В Туве паводок разрушил 10 мостов, размыл 12 дорог и подтопил 125 домов
021100
Обсудить 1
РоссияВсероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)Амур (река)Происшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки
Паводок может подтопить на этой неделе мосты и дороги в шести регионах
Полиция
В Приморье пенсионер ранил женщину при стрельбе по соседскому участку
Крыса с крысятами
Ученые выяснят, могут ли ежи и крысы заражать людей коронавирусами
Банковские карты
Исследование: российские банки ужесточили выдачу кредитных карт
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов: российское правительство не прибегает к услугами хакеров
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Жительницу ЕАО осудили за "минирование" кафе "Вдрабодан"
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон поприветствовал заключение сделки по антикризисному плану ЕС
Михаил Дегтярев
Представление врио губернатора Хабаровска кабмину перенесли на два часа
Логотип мессенджера WhatsApp
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
Казахстан
В Казахстане за сутки выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса
Банкноты и монеты евро различного достоинства
Евросовет согласовал фонд восстановления и многолетний финансовый план
Токио
В Токио за сутки выявили более 200 случаев COVID-19
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Фальков: ректоры вузов должны следить за трудоустройством выпускников
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Завершился четвертый день саммита Евросоюза
Кабан
В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
11:37Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
11:30Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
11:26В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
11:24В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198
11:23В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:22Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля
11:20Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
11:19Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России
11:19Захвативший заложников в украинском Луцке не выдвигал требований
Лента новостейМолния