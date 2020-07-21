Ученые предупредили о возможном паводке на Амуре из-за муссонных дождей

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) не исключают резкого роста уровней воды в реках бассейна Амура из-за ожидаемых муссонных дождей и уже снизившейся впитывающей способности почвы.
"В этом году при условии раннего начала сезона муссонных дождей и критического снижения впитывающей способности почвы большие объемы дождевой воды могут привести к формированию паводковых волн и резкому росту уровней воды в реках бассейна Амура, и, как следствие, к подтоплению пониженных участков местности, жилых домов и объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что высокие уровни грунтовых вод также создадут трудности при проведении полевых работ и приведут к снижению урожайности.
"На территории Дальневосточного федерального округа в трех районах Хабаровского края, в одном районе Амурской области и двух районах Приморского края сохраняется опасное агрометеорологическое явление – переувлажнение верхнего слоя почвы", — приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Сергея Диденко.
Он напомнил, что одной из причин масштабного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году стала высокая насыщенность водой почвы на больших площадях речных бассейнов. Тогда затоплению подверглись почти 7,5 тысяч домовладений и 22 муниципальных образования только на территории Амурской области.
"Учитывая высокие риски возникновения ЧС в Дальневосточном регионе, Сергей Диденко предложил рекомендовать Росгидромету увеличить количество аэровизуальных наблюдений с целью оперативного выявления возникающих угроз природного характера, Росводресурсам — организовать мониторинг за состоянием и наполняемостью водохранилищ, а органам местного самоуправления — спланировать и провести противопаводковые мероприятия", - отмечается в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.