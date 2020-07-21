Ученые предупредили о возможном паводке на Амуре из-за муссонных дождей

"В этом году при условии раннего начала сезона муссонных дождей и критического снижения впитывающей способности почвы большие объемы дождевой воды могут привести к формированию паводковых волн и резкому росту уровней воды в реках бассейна Амура, и, как следствие, к подтоплению пониженных участков местности, жилых домов и объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.