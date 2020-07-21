https://ria.ru/20200721/1574624416.html
В Казахстане за сутки выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 630 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 73 468, сообщила во вторник межведомственная... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T06:17
2020-07-21T06:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
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казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, казахстан, в мире