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Распространение нового коронавируса
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В Казахстане за сутки выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 630 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 73 468, сообщила во вторник межведомственная... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T06:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
казахстан
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, казахстан, в мире

В Казахстане за сутки выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса

06:17 21.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовКазахстан
Казахстан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Казахстан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 21 июл - РИА Новости. В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 630 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 73 468, сообщила во вторник межведомственная комиссия.
Число выздоровевших пациентов превышает 43 тысячи. В стране зафиксированы 585 случаев смерти от коронавируса.
"Зарегистрированы 1630 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 885, бессимптомных носителей - 745", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев выявлено в Алма-Ате (251), Нур-Султане (248) и Карагандинской области (168).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
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