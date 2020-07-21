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Представление врио губернатора Хабаровска кабмину перенесли на два часа
Представление нового врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству региона перенесено с 14.00 (7.00 мск) на 16.00 (9.00 мск), сообщили... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T05:34
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск, происшествия

Представление врио губернатора Хабаровска кабмину перенесли на два часа

05:34 21.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Представление нового врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству региона перенесено с 14.00 (7.00 мск) на 16.00 (9.00 мск), сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник в 11.42 (4.42 мск) прибыл в Хабаровск авиарейсом из Москвы. Представление Дегтярева ранее планировалось на 14.00.
"Мероприятие перенесено на 16.00", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что представит его заместитель полпред президента РФ в ДФО Григорий Куранов.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.
Михаил Дегтярев
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровскПроисшествия
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