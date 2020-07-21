Представление врио губернатора Хабаровска кабмину перенесли на два часа

ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Представление нового врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству региона перенесено с 14.00 (7.00 мск) на 16.00 (9.00 мск), сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник в 11.42 (4.42 мск) прибыл в Хабаровск авиарейсом из Москвы. Представление Дегтярева ранее планировалось на 14.00.
"Мероприятие перенесено на 16.00", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что представит его заместитель полпред президента РФ в ДФО Григорий Куранов.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.