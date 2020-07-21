Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

ХАБАРОВСК, 21 июл — РИА Новости. Самолет с новым врио губернатора . Самолет с новым врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым прибыл в столицу региона.

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс FV/SU 6297 авиакомпании "Россия" должен был совершить посадку во вторник в 11:45 (4:45 мск). В справочной подтвердили, что самолет сел в 11:42 (4:42).

О том, что на борту находился Дегтярев, РИА Новости сообщили в правительстве края.

Представление нового врио губернатора коллегам перенесли с 14:00 (7:00 мск) на 16:00 (9:00 мск), рассказали журналистам в пресс-службе местного правительства.

Накануне Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, его предшественника и однопартийца Сергея Фургала уволили "в связи с утратой доверия".