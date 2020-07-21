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Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Самолет с новым врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым прибыл в столицу региона. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:12
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, политика

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

05:07 21.07.2020 (обновлено: 09:12 21.07.2020)
124047
© РИА Новости / Александр НатрускинМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 июл — РИА Новости. Самолет с новым врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым прибыл в столицу региона.
Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс FV/SU 6297 авиакомпании "Россия" должен был совершить посадку во вторник в 11:45 (4:45 мск). В справочной подтвердили, что самолет сел в 11:42 (4:42).
О том, что на борту находился Дегтярев, РИА Новости сообщили в правительстве края.
Представление нового врио губернатора коллегам перенесли с 14:00 (7:00 мск) на 16:00 (9:00 мск), рассказали журналистам в пресс-службе местного правительства.
Михаил Дегтярев
Вчера, 15:45
Биография Михаила Дегтярева
Накануне Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, его предшественника и однопартийца Сергея Фургала уволили "в связи с утратой доверия".
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах. Сразу после задержания его отправили в Москву и арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение. Фургал вину не признает.
Михаил Дегтярев
Вчера, 18:55
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровский крайПолитика
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