Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes

По данным Forbes, состояние Маска составляет 74,2 миллиарда долларов. Отмечается, что в середине марта Илон Маск находился на 31-ой строчке списка Forbes. С тех пор его состояние увеличилось почти в три раза, а акции Tesla с начала 2020 года подорожали почти на 300%.