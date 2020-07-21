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Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes
Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые попал в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T04:43
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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илон маск, forbes, сша, в мире

Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes

04:42 21.07.2020 (обновлено: 04:43 21.07.2020)
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© AP Photo / Mark LennihanИлон Маск
Илон Маск
© AP Photo / Mark Lennihan
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые попал в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
По данным Forbes, состояние Маска составляет 74,2 миллиарда долларов. Отмечается, что в середине марта Илон Маск находился на 31-ой строчке списка Forbes. С тех пор его состояние увеличилось почти в три раза, а акции Tesla с начала 2020 года подорожали почти на 300%.
Первые три места, согласно счетчику Forbes Real-Time, занимают глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 189 миллиардов долларов, второе - глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с состоянием в 113, 8 миллиарда долларов, на третьей позиции находится основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 113,4 миллиарда долларов. Кроме того, Маск все еще уступает основателю Facebook Марку Цукербергу, чье состояние оценивается в 90,3 миллиарда долларов. Шестую позицию занимает экс-глава Microsoft Стив Балмер (72,2 миллиарда долларов)
Ранее в этом месяце сообщалось, что Маск впервые попал в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes.
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