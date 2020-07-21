В "Сколтехе" рассказали, как коронавирус попал в российские города

Данные ученого основаны на первом исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России, выполненном при участии ученых из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина.