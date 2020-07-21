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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574623608.html
В "Сколтехе" рассказали, как коронавирус попал в российские города
Коронавирус завозился в города России напрямую, а не только через Москву, подтверждено прямое попадание вируса в Якутск и Чечню, сообщил РИА Новости профессор... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество

В "Сколтехе" рассказали, как коронавирус попал в российские города

04:08 21.07.2020 (обновлено: 08:35 21.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Коронавирус завозился в города России напрямую, а не только через Москву, подтверждено прямое попадание вируса в Якутск и Чечню, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Данные ученого основаны на первом исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России, выполненном при участии ученых из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина.
"В некоторых историях мы просто знаем, что случилось. Мы можем пересечь наши наблюдения с сообщениями прессы. Например, обсуждалось, что в Якутию был привезен вирус менеджерами энергетической компании, которые ездили в Швейцарию. Действительно, мы видим, что ровно швейцарские варианты этого вируса находятся в Якутске. Опять же были сообщения о жителе Чечни, который привез вирус из Саудовской Аравии, и этот вариант мы видим только в Чечне, а не в Москве и Санкт-Петербурге. Не все заражения происходили сквозь Москву, многие города получали инфекцию напрямую", - сказал Базыкин.
По его словам, сказать точно, как распространялся вирус по регионам, нельзя в силу ограниченности данных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваОбщество
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