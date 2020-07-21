В "Сколтехе" рассказали, как коронавирус попал в российские города

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Коронавирус завозился в города России напрямую, а не только через Москву, подтверждено прямое попадание вируса в Якутск и Чечню, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Данные ученого основаны на первом исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России, выполненном при участии ученых из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина.
"В некоторых историях мы просто знаем, что случилось. Мы можем пересечь наши наблюдения с сообщениями прессы. Например, обсуждалось, что в Якутию был привезен вирус менеджерами энергетической компании, которые ездили в Швейцарию. Действительно, мы видим, что ровно швейцарские варианты этого вируса находятся в Якутске. Опять же были сообщения о жителе Чечни, который привез вирус из Саудовской Аравии, и этот вариант мы видим только в Чечне, а не в Москве и Санкт-Петербурге. Не все заражения происходили сквозь Москву, многие города получали инфекцию напрямую", - сказал Базыкин.
По его словам, сказать точно, как распространялся вирус по регионам, нельзя в силу ограниченности данных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.