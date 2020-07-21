В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве

"Жалоба адвокатов рассмотрена и оставлена без удовлетворения. Всем четверым оставлена мера пресечения - заключение под арест", - сказал представитель суда.

После смены собственника на заводе был избран новый гендиректор - Григорий Фрейдин. Стародубова обжаловала это решение в арбитраже, но суд ее сторону не принял.