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В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
Хабаровский краевой суд оставил под стражей четырех подозреваемых по делу о мошенничестве на заводе "Амурсталь" (Комсомольск-на-Амуре), среди которых два... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T03:50
комсомольск-на-амуре
происшествия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
комсомольск-на-амуре, происшествия

В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве

03:50 21.07.2020
636
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 июл - РИА Новости. Хабаровский краевой суд оставил под стражей четырех подозреваемых по делу о мошенничестве на заводе "Амурсталь" (Комсомольск-на-Амуре), среди которых два предпринимателя и два бывших топ-менеджера завода, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее сообщалось, что бывших гендиректора завода "Амурсталь" Сергея Кузнецова и замдиректора по безопасности Дмитрия Козлова, которые являются действующими депутатами Хабаровской краевой думы, а также предпринимателей Евгения Аверьянова и Николая Шухова арестовали на два месяца по делу о мошенничество. Оно было возбуждено после жалоб нового собственника завода Павла Бальского. Адвокаты обжаловали решения суда.
"Жалоба адвокатов рассмотрена и оставлена без удовлетворения. Всем четверым оставлена мера пресечения - заключение под арест", - сказал представитель суда.
"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат - долгое время находился в кризисе. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент территории опережающего развития "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором. В феврале произошла смена собственника завода. Компании "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее принадлежало 50% "Торэкс-Хабаровска". Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат экс-супруге арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала Ларисе Стародубовой.
После смены собственника на заводе был избран новый гендиректор - Григорий Фрейдин. Стародубова обжаловала это решение в арбитраже, но суд ее сторону не принял.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
15 июля, 07:02
Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
410206
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Комсомольск-на-АмуреПроисшествия
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