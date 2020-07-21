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Власти Кемеровской области настаивают на увеличении скидки на вывоз угля
Власти Кемеровской области просят РЖД увеличить скидку на вывоз угля с 12,8% до 50% на время модернизации Восточного полигона, куда входит БАМ и Трассиб,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:09
сергей цивилев
кемеровская область
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей цивилев, кемеровская область, экономика

Власти Кемеровской области настаивают на увеличении скидки на вывоз угля

03:15 21.07.2020 (обновлено: 10:09 21.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУголь
Уголь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уголь. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти Кемеровской области просят РЖД увеличить скидку на вывоз угля с 12,8% до 50% на время модернизации Восточного полигона, куда входит БАМ и Трассиб, рассказал глава региона Сергей Цивилев.
"РЖД дало скидку 12,8%, это позволило нам выйти на определенные рубежи, но мы настаиваем, что этого недостаточно. Мы говорили РЖД, что нужна скидка 50% на период строительства БАМа и Транссиба. При такой скидке можно попробовать везти на Запад, а потом по морю везти на Восток. Если бы был Транссиб, то этого ничего бы не требовалось. Но, к сожалению, пока такой скидки не дали, она находится в стадии рассмотрения", - рассказал Цивилев в интервью РИА Новости.
Глава Кемеровской области добавил, что власти региона будут добиваться решения, чтобы на период строительства БАМа и Транссиба скидка была 50%.
"В противном случае мы можем потерять премиальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Свято место пусто не бывает, его займут другие государства. Угольная отрасль с таким трудом завоевала серьезные позиции на международном рынке, и мы сейчас эти позиции можем потерять", - отметил губернатор.
Цивилев также рассказал, что до конца лета планируется провести следующее заседание рабочей группы Госсовета по энергетике, на котором будет обсуждаться развитие Восточного полигона. "Где опять же мы ставим вопрос, как будет финансироваться и развиваться Восточный полигон, чтобы и угольщики, и энергетики могли планировать свою работу. Совместно с рабочей группой Госсовета по транспорту будем разбираться, как мы будем развивать этот транспортный коридор, очень нужный сейчас нашей стране", — рассказал Цивилев.
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