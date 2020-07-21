Власти Кемеровской области настаивают на увеличении скидки на вывоз угля

"РЖД дало скидку 12,8%, это позволило нам выйти на определенные рубежи, но мы настаиваем, что этого недостаточно. Мы говорили РЖД, что нужна скидка 50% на период строительства БАМа и Транссиба. При такой скидке можно попробовать везти на Запад, а потом по морю везти на Восток. Если бы был Транссиб, то этого ничего бы не требовалось. Но, к сожалению, пока такой скидки не дали, она находится в стадии рассмотрения", - рассказал Цивилев в интервью РИА Новости.