Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Впервые за 23 года в Кемеровской области упал объем добычи угля, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Сергей Цивилев.
Угольщики при этом резко остановили свои инвестиции из-за непонимания развития Восточного полигона, и у нас упал объем добычи на 11%. Обычно объем добычи, несмотря на кризисы, только рос, рос и рос. То, что он упал, означает, что ситуация очень серьезная.
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Цивелев отметил, что власти Кемеровской области постоянно просят у РЖД план, того как они в 2024-2025 годах достигнут целей, указанных в протоколе заседания комиссии по топливно-энергетическому комплексу, которое прошло под руководством президента России.
"Там как раз обсуждалось развитие Восточного полигона — БАМа и Транссиба. Нам очень важно знать план по годам, потому что под это угольщики должны планировать свои инвестиции. Если не будет плана, то и угольщики инвестировать не будут. При этом на сегодня РЖД выделяет со своей стороны 500 миллиардов рублей, а угольщики — на порядок больше. Меня беспокоит, что эти инвестиции стали останавливаться, потому что угольщики не понимают, как будет развиваться восточное направление", — заключил Цивилев.