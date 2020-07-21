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Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
Впервые за 23 года в Кемеровской области упал объем добычи угля, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:09
кемеровская область
экономика
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кемеровская область, экономика

Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года

03:09 21.07.2020 (обновлено: 10:09 21.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПогрузка угля
Погрузка угля
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Погрузка угля. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Впервые за 23 года в Кемеровской области упал объем добычи угля, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Сергей Цивилев.

Угольщики при этом резко остановили свои инвестиции из-за непонимания развития Восточного полигона, и у нас упал объем добычи на 11%. Обычно объем добычи, несмотря на кризисы, только рос, рос и рос. То, что он упал, означает, что ситуация очень серьезная.

Сергей Цивилев
Сергей Цивилев
губернатор Кемеровской области
По словам главы региона, текущий кризис начался внезапно, с торговой войны между США и Китаем.
"Мы заранее знали, что Европа будет отказываться от угля. И рынок сместился в Азию. Мы планировали развитие Восточного полигона. К сожалению, на этот кризис еще резко наложилось то, что РЖД в указанные сроки не развивают железную дорогу", — заметил губернатор.
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Цивелев отметил, что власти Кемеровской области постоянно просят у РЖД план, того как они в 2024-2025 годах достигнут целей, указанных в протоколе заседания комиссии по топливно-энергетическому комплексу, которое прошло под руководством президента России.
"Там как раз обсуждалось развитие Восточного полигона — БАМа и Транссиба. Нам очень важно знать план по годам, потому что под это угольщики должны планировать свои инвестиции. Если не будет плана, то и угольщики инвестировать не будут. При этом на сегодня РЖД выделяет со своей стороны 500 миллиардов рублей, а угольщики — на порядок больше. Меня беспокоит, что эти инвестиции стали останавливаться, потому что угольщики не понимают, как будет развиваться восточное направление", — заключил Цивилев.
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