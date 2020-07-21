Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года

Угольщики при этом резко остановили свои инвестиции из-за непонимания развития Восточного полигона, и у нас упал объем добычи на 11%. Обычно объем добычи, несмотря на кризисы, только рос, рос и рос. То, что он упал, означает, что ситуация очень серьезная.