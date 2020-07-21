"Известия": международные полеты разрешат из шести городов России

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты планируется разрешить из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на проект, направленный главой Росавиации Александром Нерадько в правительство.
По данным источников издания, места выбирались по географическому принципу — одна крупная воздушная гавань на макрорегион. При этом в столице возможность осуществлять международные рейсы получат все три аэропорта московского авиаузла.
Источник "Известий" в крупном аэропортовом холдинге сообщил, что на втором этапе Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели совместно с Росавиацией и Министерством иностранных дел направлять в правительство список стран, в которые возможно будет вылететь из любого международного аэропорта.
Из-за пандемии COVID-19 Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявляли, что авиасообщение между Россией и другими странами начнут восстанавливать в два этапа и с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом.
Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, можно открывать полеты в страны, где заболеваемость COVID-19 составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, а среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни не должен превышать одного процента.
Роспотребнадзор уже направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 государств, которые подходят по этим показателям. Это девять стран Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша и Финляндия), а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.