"Известия": международные полеты разрешат из шести городов России

По данным источников издания, места выбирались по географическому принципу — одна крупная воздушная гавань на макрорегион. При этом в столице возможность осуществлять международные рейсы получат все три аэропорта московского авиаузла.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявляли, что авиасообщение между Россией и другими странами начнут восстанавливать в два этапа и с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом.