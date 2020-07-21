https://ria.ru/20200721/1574621907.html
Население Украины в 2020 году сократилось почти на 117 тысяч человек
Численность населения Украины в период с января по май 2020 года сократилась более чем на 116 тысяч человек, сообщила в понедельник Государственная служба... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T00:39
2020-07-21T00:39
ситуация на украине
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:300:2500:1706_1400x0_80_0_0_721718a2e5474b8cfae2aed099f5aa0e.jpg
https://ria.ru/20200205/1564262336.html
Александр Русский
уКраина - искусственно созданное Лениным государство. Украинцы - этногруппа русских, умышленно возведённая в псевдонацию врагами русских. Всё это не может продолжаться вечно
35
Сергей Смирнов
Пусть лучше расскажут сколько миллионов мужчин у них по заграницам прячутся, чтобы их в "АТО" не забрили. А все эти заявления про 40 миллионов это всё сказки венского леса, на Украине щас и 30 миллионов не наберётся.
32
42
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:300:2500:1706_1400x0_80_0_0_721718a2e5474b8cfae2aed099f5aa0e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:0:2276:1706_1400x0_80_0_0_b1939f42645d1214ef87c162c40acad8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_111:0:1817:1706_1400x0_80_0_0_8b2cea3bffc15578b28122151b6622b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, украина, в мире