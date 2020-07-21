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Население Украины в 2020 году сократилось почти на 117 тысяч человек
Численность населения Украины в период с января по май 2020 года сократилась более чем на 116 тысяч человек, сообщила в понедельник Государственная служба... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T00:39
ситуация на украине
украина
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Пусть лучше расскажут сколько миллионов мужчин у них по заграницам прячутся, чтобы их в "АТО" не забрили. А все эти заявления про 40 миллионов это всё сказки венского леса, на Украине щас и 30 миллионов не наберётся.
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украина
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
ситуация на украине, украина, в мире

Население Украины в 2020 году сократилось почти на 117 тысяч человек

00:39 21.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Численность населения Украины в период с января по май 2020 года сократилась более чем на 116 тысяч человек, сообщила в понедельник Государственная служба статистики.
"Численность населения в Украине, по оценке на 1 июня 2020 составила 41,785 миллиона человек. В течение января-мая 2020 численность населения уменьшилась на 116,7 тысячи человек", - говорится в сообщении на странице Госстата в Facebook.
По данным за аналогичный период 2019 года, население Украины составляло 42,03 миллиона человек.
В службе отметили, что существенным остается превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших приходится 48 рожденных.
Украинцы
5 февраля, 04:19
Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
10668724012
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Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
уКраина - искусственно созданное Лениным государство. Украинцы - этногруппа русских, умышленно возведённая в псевдонацию врагами русских. Всё это не может продолжаться вечно
21 июля, 02:24
АРАлександр Русский
3400001
Пусть лучше расскажут сколько миллионов мужчин у них по заграницам прячутся, чтобы их в "АТО" не забрили. А все эти заявления про 40 миллионов это всё сказки венского леса, на Украине щас и 30 миллионов не наберётся.
21 июля, 04:33
СССергей Смирнов
3200000
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