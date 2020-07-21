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Двух перекрывших движение на Невском проспекте активистов арестовали
Куйбышевский районный суд Петербурга назначил административный арест на 15 и 20 суток Евгению Мусину и Марине Кен, которые перекрыли движение на Невском... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T00:35
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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60
санкт-петербург, происшествия

Двух перекрывших движение на Невском проспекте активистов арестовали

00:35 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на Невский проспект в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга назначил административный арест на 15 и 20 суток Евгению Мусину и Марине Кен, которые перекрыли движение на Невском проспекте в прошлый четверг, развернув баннер, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Куйбышевский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности Евгения Мусина и Марины Кен за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Суд назначил наказание Мусину в виде административного ареста на срок 20 суток, Кен - 15 суток", - говорится в сообщении.
По данным суда, днем 16 июля Мусин и Кен участвовали в несогласованном пикете. Сообщается, что они в нарушение правил дорожного движения растянули баннер на проезжей части Невского проспекта, чем создали препятствия движению машин. Суд также отмечает, что они нарушили региональный закон, определяющий, что расстояние между людьми, проводящими одиночные пикеты, должно быть не меньше 50 метров.
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