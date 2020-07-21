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Религия и мировоззрение
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"Их больше 50". Почему оригинал Казанской иконы до сих пор не найден
Православные вспоминают обретение чудотворной иконы Богоматери в Казани. Этот образ появился при загадочных обстоятельствах в XVI веке и точно так же исчез в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:21
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дмитрий белик, николай ii, кузьма минин (сухорукий), москва, тутаев, санкт-петербург

"Их больше 50". Почему оригинал Казанской иконы до сих пор не найден

08:00 21.07.2020 (обновлено: 09:21 21.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМитрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в храме святого пророка Илии в Краснодаре во время литургии и освящения иконы Божией Матери "Казанская"
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в храме святого пророка Илии в Краснодаре во время литургии и освящения иконы Божией Матери Казанская
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Православные вспоминают обретение чудотворной иконы Богоматери в Казани. Этот образ появился при загадочных обстоятельствах в XVI веке и точно так же исчез в начале XX столетия. Ученые спорят, какова его судьба и может ли за одной из многочисленных копий скрываться оригинал. О поисках одной из важнейших христианских святынь — в материале РИА Новости.

Святыня на пепелище

До революции больше всего храмов в России посвящали именно Казанской иконе. Этот же образ в XIX веке одним из первых стал распространяться среди верующих в дешевом бумажном варианте. То есть он был практически в каждом доме.
Православные всем сердцем полюбили Казанскую. Она поразила своим "чудным переводом" — необычной иконографией, отличавшейся от распространенных тогда Владимирской и Иверской икон.
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Как могла выглядеть самая первая икона
Кроме того, от новоявленного образа происходили многочисленные исцеления. О них в 1594 году писал архиепископ Казанский Гермоген — будущий патриарх всея Руси. Он был свидетелем обретения образа в Казани пятнадцатью годами ранее. Тогда в городе случился страшный пожар. Сгорели почти все строения. Местные жители посчитали это карой небесной за грехи и принялись усердно молиться.
В один из дней десятилетней девочке Матроне было видение Богоматери: Та указала ей на спрятанную икону. Духовенство и местный воевода, впрочем, не поверили рассказу о чуде. Тогда девочка сама отправилась к сгоревшему дому и на глубине чуть более двух локтей (около метра) нашла небольшой красный сверток. Внутри была икона, "сиявшая так, будто только что написана".
Молва о явлении образа быстро распространилась по всей Руси. Иван Грозный велел построить на месте обретения святыни монастырь "с оградою и кельями на 40 сестер". Иконописцы создали несколько точных копий иконы. Их отправили в Москву.
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Ярославская копия

Эти списки были не единственными. В 1588 году, спустя девять лет после чуда в Казани, аналогичный случай произошел в городе Романове (ныне Тутаев) близ Ярославля. Там, согласно преданию, тоже явилась икона — точь-в-точь такая же.
По легенде, Богоматерь явилась во сне некоему Герасиму. Где он жил, кем был — неизвестно. "Герасим, в городе Казани, в торговом дворе у одного юноши на левой стороне есть моя икона. Возьми ее, и благодатью Сына моего и Бога она станет источником чудес. Иди с ней в город Романов и прикажи жителям, чтобы храм во имя Рождества моего, который переставлен на гору, они вернули на прежнее место под горой и назвали его во имя этой иконы моей", — таковы были слова Пресвятой Девы.
В 1609 году найденную икону перенесли в Ярославль. И тогда же ею заинтересовался царь Василий Шуйский. Он затребовал принести образ в Москву. Но жители Ярославля убедили государя оставить икону у них. До революции она хранилась в местном Казанском монастыре. А затем исчезла.
Последнее задокументированное свидетельство о реликвии относится к 1910 году. В обитель приехали искусствоведы, чтобы сфотографировать образ и составить его описание. Экспертиза показала: икона создана во второй половине XVI века.
Исследование затеяли неспроста: шестью годами ранее из Богородицкого монастыря в Казани исчезла та самая, оригинальная Казанская икона. По версии следствия, ее украли местные бандиты — ради дорогого оклада. А сам древний лик якобы сожгли в печи. Дело контролировал лично император Николай II — на место прислали лучших сыщиков из Петербурга. Те усомнились в выводах коллег и начали масштабные поиски иконы по всей стране. И уже тогда стали озвучивать версию, что из монастыря в Казани украли список, а не оригинал. Поэтому полиция занялась известными копиями. Ярославская — одна из них.
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"Без экспертиз"

Правда, полноценную экспертизу этого списка так и не закончили из-за Первой мировой войны и революции. Не удалось как следует исследовать и московскую копию. Согласно одной из летописей, этот образ прибыл в столицу с войском Минина и Пожарского в 1612 году — перед ним молились об избавлении от польских захватчиков.
По другим источникам, в Белокаменную принесли оригинальную икону — по благословению находившегося в темнице патриарха Гермогена. Уже после освобождения города оригинал иконы вернули в Казань, а составленный с нее список поместили в Казанском храме на Красной площади. Там икона хранилась до начала XX века, пока ее тоже не украли. Кто это сделал — до сих пор не известно.
Подобные странности навели некоторых исследователей на мысль, что в 1612 году в Москве вполне могли оставить тот самый образ. "Ведь никаких экспертиз так и не проводилось. Поэтому трудно сказать, где был список, а где — оригинал", — отмечает в беседе с РИА Новости заведующий кафедрой общей и русской церковной истории и канонического права богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Александр Щелкачев.

Икона Петра I

Другая ранняя копия Казанской иконы до сих пор хранится в одноименном соборе Санкт-Петербурга. В Северную столицу ее принесли по приказу Петра I. "После молебна три крати государь Петр Алексеевыч омивай слезами святую икону, просил о победе неприятелей и помощию чудотворной иконы совершенную победу возимел", — гласит одна из хроник.
Историки спорят, о какой иконе речь — копии или оригинале. Вполне возможно, что государь велел привезти икону из Казани перед значимой битвой. Но вернул ли он ее обратно?
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Путаница

Популярность Казанской иконы на Руси сыграла с ней злую шутку. Немало копий появилось сразу после обретения в Казани, большинство почитаются как чудотворные. "Их больше 50. И это только те, о которых остались конкретные рассказы", — отмечает Жанна Белик, начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений Музея имени Андрея Рублева.
Такое разнообразие, по ее словам, создало интересный феномен — "двойной географический эпитет". То есть к оригинальному названию "Казанская" добавляли местоположение ее списка — "Московская", "Ярославская" и так далее.
Это обстоятельство породило такую путаницу, что историки до сих пор не могут ответить на вопрос о судьбе оригинала. Некоторые допускают, что икона в начале XX века попала в руки старообрядцев, которые почитают только "дониконовские" образы. Однако далеко не все специалисты соглашаются с этой версией. "Изучив материалы следствия и суда 1904 года, когда икона пропала из монастыря в Казани, в нашем музее пришли к выводу, что ее, скорее всего, уничтожили", — говорит Белик.
В пользу этой версии говорит и тот факт, что большинство известных списков датируются XVII-XVIII веками. Но вместе с тем есть и более ранние экземпляры. И они толком до сих пор не исследованы. Поэтому специалисты не оставляют попыток найти ту самую главную святыню России — сейчас, по мнению экспертов, есть все возможности для полномасштабных исследований.
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