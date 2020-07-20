Адаптивное скалолазание: дети с особенностями покоряют горные вершины

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Двукратный чемпион мира по адаптивному скалолазанию из Крыма и руководитель проекта "Верь в себя" Михаил Сапаров помогает детям с особенностями развития покорять вершины. Зимой ребята тренируются в зале на скалодроме, а летом выезжают в Бахчисарай.