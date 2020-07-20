https://ria.ru/20200720/1574619395.html
Адаптивное скалолазание: дети с особенностями покоряют горные вершины
Двукратный чемпион мира по адаптивному скалолазанию из Крыма и руководитель проекта "Верь в себя" Михаил Сапаров помогает детям с особенностями развития покорять вершины. Зимой ребята тренируются в зале на скалодроме, а летом выезжают в Бахчисарай.
2020-07-20T21:51
2020-07-20T21:51
особенности развития
республика крым
дети
видео
спорт
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республика крым
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2020
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Адаптивное скалолазание: дети с особенностями покоряют горные вершины
Двукратный чемпион мира по адаптивному скалолазанию из Крыма и руководитель проекта "Верь в себя" Михаил Сапаров помогает детям с особенностями развития покорять вершины. Зимой ребята тренируются в зале на скалодроме, а летом выезжают в Бахчисарай. В группе у Михаила ребята с разными проблемами по здоровью: ДЦП, ограничения по зрению или слуху, аутизм, задержка психического развития. Но Михаил уверен, что практика скалолазания помогает детям наладить координацию движений, укрепляет здоровье и повышает уверенность в себе.
2020-07-20T21:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, особенности развития, республика крым, дети, видео, спорт
Адаптивное скалолазание: дети с особенностями покоряют горные вершины
Двукратный чемпион мира по адаптивному скалолазанию из Крыма и руководитель проекта "Верь в себя" Михаил Сапаров помогает детям с особенностями развития покорять вершины. Зимой ребята тренируются в зале на скалодроме, а летом выезжают в Бахчисарай.