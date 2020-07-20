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Адаптивное скалолазание: дети с особенностями покоряют горные вершины
Двукратный чемпион мира по адаптивному скалолазанию из Крыма и руководитель проекта "Верь в себя" Михаил Сапаров помогает детям с особенностями развития покорять вершины. Зимой ребята тренируются в зале на скалодроме, а летом выезжают в Бахчисарай.
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особенности развития
республика крым
дети
видео
спорт
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республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Адаптивное скалолазание: дети с особенностями покоряют горные вершины
Двукратный чемпион мира по адаптивному скалолазанию из Крыма и руководитель проекта "Верь в себя" Михаил Сапаров помогает детям с особенностями развития покорять вершины. Зимой ребята тренируются в зале на скалодроме, а летом выезжают в Бахчисарай. В группе у Михаила ребята с разными проблемами по здоровью: ДЦП, ограничения по зрению или слуху, аутизм, задержка психического развития. Но Михаил уверен, что практика скалолазания помогает детям наладить координацию движений, укрепляет здоровье и повышает уверенность в себе.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
видео, особенности развития, республика крым, дети, видео, спорт
Адаптивное скалолазание: дети с особенностями покоряют горные вершины
Двукратный чемпион мира по адаптивному скалолазанию из Крыма и руководитель проекта "Верь в себя" Михаил Сапаров помогает детям с особенностями развития покорять вершины. Зимой ребята тренируются в зале на скалодроме, а летом выезжают в Бахчисарай.
2020-07-20T21:51
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Адаптивное скалолазание: дети с особенностями покоряют горные вершины

21:51 20.07.2020
1849
Двукратный чемпион мира по адаптивному скалолазанию из Крыма и руководитель проекта "Верь в себя" Михаил Сапаров помогает детям с особенностями развития покорять вершины. Зимой ребята тренируются в зале на скалодроме, а летом выезжают в Бахчисарай.
В группе у Михаила ребята с разными проблемами по здоровью: ДЦП, ограничения по зрению или слуху, аутизм, задержка психического развития. Но Михаил уверен, что практика скалолазания помогает детям наладить координацию движений, укрепляет здоровье и повышает уверенность в себе.
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особенности развитияРеспублика КрымДетиВидеоСпорт
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