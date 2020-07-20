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В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 74
Еще одна пожилая пациента с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 74, сообщила пресс-секретарь губернатора РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пензенская область, казахстан, общество

В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 74

19:58 20.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 20 июл - РИА Новости. Еще одна пожилая пациента с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 74, сообщила пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 6028 случаев коронавируса. К 19 июля скончались 73 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована смерть женщины 1934 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, почечных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), аритмия, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что врачи в области в понедельник выписали 24 пациентов после лечения COVID-19, общее число выздоровевших достигло 5293.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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