В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 74

САРАТОВ, 20 июл - РИА Новости. Еще одна пожилая пациента с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 74, сообщила пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 6028 случаев коронавируса. К 19 июля скончались 73 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована смерть женщины 1934 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, почечных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), аритмия, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что врачи в области в понедельник выписали 24 пациентов после лечения COVID-19, общее число выздоровевших достигло 5293.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.