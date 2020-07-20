В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 74

"Зарегистрирована смерть женщины 1934 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, почечных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), аритмия, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что врачи в области в понедельник выписали 24 пациентов после лечения COVID-19, общее число выздоровевших достигло 5293.