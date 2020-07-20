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В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:49
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коронавирус covid-19, коронавирусы, фао, гаити, азия, оон, в мире

В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах

19:49 20.07.2020
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© AP Photo / Ariana CubillosПродажа лепешек из грязи на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити
Продажа лепешек из грязи на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити
© AP Photo / Ariana Cubillos
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе ФАО.
Как говорится в сообщении, пандемия COVID-19 повлияла на обострение уже существовавших факторов голода в этих странах. В список попали государства из самых разных регионов: Азии, Центральной Америки, Ближнего Востока, Африки. Например, Афганистан, Бангладеш, Эфиопия, Гаити, Сьерра-Леоне, Сомали, Йемен, Зимбабве.
Эти так называемые "горячие точки" подвержены высокому риску значительного ухудшения продовольственной безопасности в ближайшие месяцы, в том числе росту числа лиц в ситуации острого голода, а в некоторых случаях уже сталкиваются с данным ухудшением.
По словам генерального директора ФАО Цюй Дунъюя, эти страны и раньше страдали от высокого уровня нехватки продовольствия и острого голода из-за различных потрясений и стрессогенных факторов, например, экономических кризисов, нестабильности и отсутствия безопасности, экстремальных климатических явлений, а также вредителей растений и болезней животных.
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"Теперь они находятся на переднем крае и несут на себе всю тяжесть разрушительного воздействия COVID-19 на продовольственные системы, которое разжигает кризис голода во время кризиса здравоохранения", - заявил он.
В пресс-релизе отмечаются четыре причины, по которым коронавирус подстегивает острую форму отсутствия продовольственной безопасности: снижение уровня занятости и заработка при росте продовольственных цен во многих "горячих точках"; перебои, связанные с вынужденными в условиях пандемии контрмерами; резкое падение государственных доходов; политическая нестабильность и разжигание конфликтов, которым способствовала пандемия.
Пытаясь противостоять данным тенденциям, ФАО сегодня вновь объявила об увеличении требуемой помощи до 428,5 миллиона долларов в рамках Глобального плана гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19.
Однако, по словам генерального директора ФАО, если начать "действовать сейчас и в необходимых масштабах", то еще не поздно предотвратить тяжелейший за многие десятилетия продовольственной кризис.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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