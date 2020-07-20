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Московские врачи вылетели в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19
Бригада московских врачей вылетела в Казахстан для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте Депздрава Москвы. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:41
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, костанайская область, казахстан, общество

Московские врачи вылетели в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19

19:41 20.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бригада московских врачей вылетела в Казахстан для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте Депздрава Москвы.
"Бригада из 15 столичных медиков отправилась в Костанайскую область на север Казахстана, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19. Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет Олег Черныш, заведующий отрядом бригад специализированной медицинской помощи для работы в чрезвычайных ситуациях НИИ СП им. Н.В. Склифосовского", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что это уже вторая московская бригада врачей, направленная в Казахстан для помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом.
Сообщается, что основными целями и задачами бригады станут изучение эпидемиологической ситуации на территории Казахстана в период пандемии и совместная с местными органами здравоохранения разработка мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в Казахстане.
Бригады будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.
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"В составе бригады хирурги, анестезиологи-реаниматологи, пульмонолог, инфекционист, кардиолог, эпидемиолог, рентгенолог КТ, медицинские сестры-анестезисты и другие специалисты, имеющие большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом. Это врачи ведущих столичных стационаров: Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Городской больницы города Московский, больницы им. М.П. Кончаловского, больницы №40 в Коммунарке и №67, МКНЦ им. А.С. Логинова, инфекционной больницы №2 и Клинико-диагностической поликлиники №121", - добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваКостанайская областьКазахстанОбщество
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