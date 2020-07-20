Московские врачи вылетели в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бригада московских врачей вылетела в Бригада московских врачей вылетела в Казахстан для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом , сообщается на сайте Депздрава Москвы

"Бригада из 15 столичных медиков отправилась в Костанайскую область на север Казахстана, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19. Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет Олег Черныш, заведующий отрядом бригад специализированной медицинской помощи для работы в чрезвычайных ситуациях НИИ СП им. Н.В. Склифосовского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже вторая московская бригада врачей, направленная в Казахстан для помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что основными целями и задачами бригады станут изучение эпидемиологической ситуации на территории Казахстана в период пандемии и совместная с местными органами здравоохранения разработка мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в Казахстане.

Бригады будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.

"В составе бригады хирурги, анестезиологи-реаниматологи, пульмонолог, инфекционист, кардиолог, эпидемиолог, рентгенолог КТ, медицинские сестры-анестезисты и другие специалисты, имеющие большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом. Это врачи ведущих столичных стационаров: Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Городской больницы города Московский, больницы им. М.П. Кончаловского, больницы №40 в Коммунарке и №67, МКНЦ им. А.С. Логинова, инфекционной больницы №2 и Клинико-диагностической поликлиники №121", - добавляется в сообщении.