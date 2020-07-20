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Омбудсмен прокомментировал новые правила Роспотребнадзора для общепита
Новые правила оказания услуг для общепита, разработанные Роспотребнадзором, описывают уже общепринятую в отрасли практику, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:31
игорь бухаров
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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игорь бухаров, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Омбудсмен прокомментировал новые правила Роспотребнадзора для общепита

19:31 20.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла "Депо. Москва"
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Новые правила оказания услуг для общепита, разработанные Роспотребнадзором, описывают уже общепринятую в отрасли практику, заявил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России и омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства Игорь Бухаров.
Роспотребнадзор в рамках "регуляторной гильотины" предлагает запретить включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара - чаевые, комиссии и так далее. В случае нарушения потребитель сможет потребовать вернуть уплаченную на такие расходы сумму. Кроме того, в проекте Роспотребнадзора закреплена возможность дистанционного оформления заказа.
"Роспотребнадзору трудно смириться с тем, что из-за "регуляторной гильотины" отменяется постановление правительства 1997 года, которое описывало организацию общественного питания. Поэтому было решено выпустить новый документ, который ровным счетом ничего потребителю не дает", - сказал Бухаров.
По словам президента федерации, сейчас взаимоотношения клиентов и ресторанов регулируются законом "О защите прав потребителей". "А новым правилам поля для деятельности не нашлось – они описывают ровно то, что и так стало общепринятой практикой. Например, что клиент может сделать заказ онлайн, или то, что нельзя включать в счет плату за дополнительные услуги", - добавил Бухаров.
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При этом он полагает, что перед принятием новых правил Роспотребнадзор не посоветовался с представителями ресторанной отрасли и Минпромторгом.
По словам учредителя предприятий общественного питания "Дикт" и члена политсовета "Партии Роста" Роберта Шогенова, в условиях пандемии использование услуги "предзаказ по интернету" обоснованно.
"Нужно лишь прописать в новых правилах Роспотребнадзора, что любой предзаказ должен оплачиваться заранее. Это необходимо для того, чтобы избежать ситуаций, когда по каким-то причинам клиент не смог забрать свой заказ из тех кафе, в которых нет службы доставки. Что же касается чаевых, то поощрение официантам всегда было, есть и останется доброй волей клиента и зависит исключительно от уровня обслуживания ресторана", - отметил Шогенов.
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Игорь БухаровРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
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