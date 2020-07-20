Омбудсмен прокомментировал новые правила Роспотребнадзора для общепита

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Новые правила оказания услуг для общепита, разработанные Новые правила оказания услуг для общепита, разработанные Роспотребнадзором , описывают уже общепринятую в отрасли практику, заявил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России и омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства Игорь Бухаров

Роспотребнадзор в рамках "регуляторной гильотины" предлагает запретить включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара - чаевые, комиссии и так далее. В случае нарушения потребитель сможет потребовать вернуть уплаченную на такие расходы сумму. Кроме того, в проекте Роспотребнадзора закреплена возможность дистанционного оформления заказа.

"Роспотребнадзору трудно смириться с тем, что из-за "регуляторной гильотины" отменяется постановление правительства 1997 года, которое описывало организацию общественного питания. Поэтому было решено выпустить новый документ, который ровным счетом ничего потребителю не дает", - сказал Бухаров.

По словам президента федерации, сейчас взаимоотношения клиентов и ресторанов регулируются законом "О защите прав потребителей". "А новым правилам поля для деятельности не нашлось – они описывают ровно то, что и так стало общепринятой практикой. Например, что клиент может сделать заказ онлайн, или то, что нельзя включать в счет плату за дополнительные услуги", - добавил Бухаров.

При этом он полагает, что перед принятием новых правил Роспотребнадзор не посоветовался с представителями ресторанной отрасли и Минпромторгом

По словам учредителя предприятий общественного питания "Дикт" и члена политсовета " Партии Роста " Роберта Шогенова, в условиях пандемии использование услуги "предзаказ по интернету" обоснованно.