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В Израиле искусственный интеллект поможет спасателям на пляжах
На пляжах Израиля могут появиться "спасатели" с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:14
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РИА Новости
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353
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пляжи, туризм, новости - туризм, снг, министерство туризма израиля, израиль

В Израиле искусственный интеллект поможет спасателям на пляжах

19:14 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Эйлате
Отдыхающие на пляже в Эйлате
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На пляжах Израиля могут появиться "спасатели" с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
Эксперты разработали систему с искусственным интеллектом, которая призвана следить за ситуацией на пляжах по всему побережью и оповещать спасателей об угрозах для людей.
"Комфорт и безопасность на израильских пляжах уже находятся на высоком уровне: везде есть душевые и раздевалки, каждый пляж оборудован спасательной вышкой, где работают профессионалы. Они говорят на нескольких языках и готовы оказать помощь туристам в самых разных ситуациях, — рассказал директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр. — Новые технологии станут настоящим подспорьем спасателям и поднимут уровень безопасности на израильских пляжах на новую высоту".
Особо актуальным программное обеспечение может стать в высокий сезон, когда пляжи страны становятся многолюдными, и выявить тонущего человека становится сложнее. Вопреки представлениям, утопающий, как правило, не кричит и не размахивает руками, так как не может этого делать. Все его силы направлены на попытки удержаться на поверхности воды и получить необходимый глоток воздуха.
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Видеокамеры системы способны снимать все происходящее на пляже и передавать данные на компьютер. Затем искусственный интеллект анализирует изображение в реальном времени и выявляет потенциальные угрозы.
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Примечательно, что программа может отследить не только тонущих людей, но и обнаруживает детей, которые остались в море без присмотра родителей. Она даже способна заблаговременно предупреждать о надвигающейся большой волне.
Также система умеет подавать сигналы тревоги в случае, если к плавающим в воде людям приближается средство водного транспорта.
Сейчас эту технологию тестируют на пляже национального парка Израиля Пальмахим. Испытания также запланированы и в других странах.
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