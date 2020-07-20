В Израиле искусственный интеллект поможет спасателям на пляжах

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На пляжах Израиля могут появиться "спасатели" с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.

Эксперты разработали систему с искусственным интеллектом, которая призвана следить за ситуацией на пляжах по всему побережью и оповещать спасателей об угрозах для людей.

"Комфорт и безопасность на израильских пляжах уже находятся на высоком уровне: везде есть душевые и раздевалки, каждый пляж оборудован спасательной вышкой, где работают профессионалы. Они говорят на нескольких языках и готовы оказать помощь туристам в самых разных ситуациях, — рассказал директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр. — Новые технологии станут настоящим подспорьем спасателям и поднимут уровень безопасности на израильских пляжах на новую высоту".

Особо актуальным программное обеспечение может стать в высокий сезон, когда пляжи страны становятся многолюдными, и выявить тонущего человека становится сложнее. Вопреки представлениям, утопающий, как правило, не кричит и не размахивает руками, так как не может этого делать. Все его силы направлены на попытки удержаться на поверхности воды и получить необходимый глоток воздуха.

Видеокамеры системы способны снимать все происходящее на пляже и передавать данные на компьютер. Затем искусственный интеллект анализирует изображение в реальном времени и выявляет потенциальные угрозы.

Примечательно, что программа может отследить не только тонущих людей, но и обнаруживает детей, которые остались в море без присмотра родителей. Она даже способна заблаговременно предупреждать о надвигающейся большой волне.

Также система умеет подавать сигналы тревоги в случае, если к плавающим в воде людям приближается средство водного транспорта.