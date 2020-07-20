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В Британии прошел первый этап испытаний "оксфордской вакцины" от COVID-19
Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний, объявили в понедельник разработчики вакцины,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
борис джонсон
оксфордский университет
великобритания
общество
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353
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, борис джонсон, оксфордский университет, великобритания, общество

В Британии прошел первый этап испытаний "оксфордской вакцины" от COVID-19

18:05 20.07.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости, Наталья Копылова. Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний, объявили в понедельник разработчики вакцины, опубликовав итоги тестирования в британском медицинском журнале The Lancet.
В тестировании вакцины, получившей название ChAdOx1 nCoV-19, в период с 23 апреля по 21 мая участвовали 1077 человек. Вакцинация привела к выработке у испытуемых антител к COVID-19, отметили авторы разработки.
"Вакцина ChAdOx1 nCoV-19 вызывает увеличение антител к коронавирусу к 28 дню", - говорится в статье.
"Это очень позитивные новости. Огромная заслуга наших блестящих, ведущих в мире ученых и исследователей в @UniofOxford", - написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter, добавив, что гарантий пока нет и необходимы дальнейшие испытания.
В лаборатории
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Вакцина от COVID-19 разрабатывается Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca.
Ранее в июле российская фармкомпания "Р-Фарм" заявила, что по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от COVID-19, в том числе, для последующего экспорта в 30-50 стран, включая страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыБорис ДжонсонОксфордский университетВеликобританияОбщество
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