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В Госдуме призвали США не ошибаться в принадлежности Крыма
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал конъюнктурной реакцию США на закладку двух универсальных десантных кораблей в Крыму и призвал больше не ошибаться,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:04
россия
михаил шеремет
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353
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россия, михаил шеремет, госдума рф, владимир путин, северодвинск, сша, в мире

В Госдуме призвали США не ошибаться в принадлежности Крыма

18:04 20.07.2020
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал конъюнктурной реакцию США на закладку двух универсальных десантных кораблей в Крыму и призвал больше не ошибаться, причисляя полуостров к украинской территории.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе "Залив". Корабли названы именами известных военачальников: "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Одновременно в режиме видеоконференции состоялась закладка двух атомных подводных крейсеров и двух фрегатов на верфях Северодвинска и Санкт-Петербурга.
В свою очередь посольство США на Украине на своей странице в Facebook заявило, что "самовольное строительство" Россией военных кораблей на суверенной украинской территории в очередной раз нарушает международные нормы.
"Американцы ошиблись землями. Крым – это действительно суверенная территория, которая принадлежит Российской Федерации и является ее неотделимой частью. Наши западные партнеры большие конъюнктурщики, и это им пойдет в большой жирный минус", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, США допускают значительные стратегические ошибки, продолжая курс санкций и напряженности в отношениях с Россией. "Эти ошибки могут привести к тому, что США в итоге станет закрытым, изолированным сообществом, с которым никто не будет общаться", - добавил депутат.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода Залив
Вчера, 17:48
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
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РоссияМихаил ШереметГосдума РФВладимир ПутинСеверодвинскСШАВ мире
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