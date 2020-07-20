В Госдуме призвали США не ошибаться в принадлежности Крыма

По его словам, США допускают значительные стратегические ошибки, продолжая курс санкций и напряженности в отношениях с Россией. "Эти ошибки могут привести к тому, что США в итоге станет закрытым, изолированным сообществом, с которым никто не будет общаться", - добавил депутат.