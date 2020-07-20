В Госдуме призвали США не ошибаться в принадлежности Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал конъюнктурной реакцию США на закладку двух универсальных десантных кораблей в Крыму и призвал больше не ошибаться, причисляя полуостров к украинской территории.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе "Залив". Корабли названы именами известных военачальников: "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Одновременно в режиме видеоконференции состоялась закладка двух атомных подводных крейсеров и двух фрегатов на верфях Северодвинска и Санкт-Петербурга.
В свою очередь посольство США на Украине на своей странице в Facebook заявило, что "самовольное строительство" Россией военных кораблей на суверенной украинской территории в очередной раз нарушает международные нормы.
"Американцы ошиблись землями. Крым – это действительно суверенная территория, которая принадлежит Российской Федерации и является ее неотделимой частью. Наши западные партнеры большие конъюнктурщики, и это им пойдет в большой жирный минус", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, США допускают значительные стратегические ошибки, продолжая курс санкций и напряженности в отношениях с Россией. "Эти ошибки могут привести к тому, что США в итоге станет закрытым, изолированным сообществом, с которым никто не будет общаться", - добавил депутат.