В Таджикистане за сутки 43 человека заболели COVID-19

ДУШАНБЕ, 20 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане за последние сутки выросло на 43 и достигло 6921, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения республики.

"За истекшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 6921 случай заболевания коронавирусом, что на 43 больше, чем в минувшее воскресенье", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас после коронавируса в стране вылечились уже 5929 человек, или 81,3% людей, у которых выявили эту инфекцию, 57 человек умерли от этой болезни.

"За последние 24 часа 160 инфицированных находились под медицинским наблюдением, 51 пациент был выписан из медучреждений после выздоровления", - сказали в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.

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