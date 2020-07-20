https://ria.ru/20200720/1574610831.html
В Таджикистане за сутки 43 человека заболели COVID-19
Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане за последние сутки выросло на 43 и достигло 6921, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:55
2020-07-20T17:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
таджикистан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, таджикистан, в мире
ДУШАНБЕ, 20 июл – РИА Новости, Лидия Исамова.
Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане
за последние сутки выросло на 43 и достигло 6921, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения республики.
"За истекшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 6921 случай заболевания коронавирусом, что на 43 больше, чем в минувшее воскресенье", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас после коронавируса в стране вылечились уже 5929 человек, или 81,3% людей, у которых выявили эту инфекцию, 57 человек умерли от этой болезни.
"За последние 24 часа 160 инфицированных находились под медицинским наблюдением, 51 пациент был выписан из медучреждений после выздоровления", - сказали в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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